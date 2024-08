Rich Hill, 44, retorna ao Red Sox com chance de lançar na 20ª temporada

BOSTON — Rich Hill está de volta às ligas principais, quase duas décadas e mais de uma dúzia de times desde sua estreia na liga principal.

O Boston Red Sox selecionou o canhoto de 44 anos do Triple-A Worcester na terça-feira, enquanto Hill tenta adicionar um pouco mais de história a uma longa carreira. Uma saída em 2024 o tornaria o único jogador ativo a aparecer em um jogo em cada uma das últimas 20 temporadas.

“Ele parece ótimo fisicamente. Ele está sempre cuidando dessa parte. Ele está animado para voltar”, disse o gerente Alex Cora antes do Red Sox receber o Toronto Blue Jays no Fenway Park. “Ele foi muito diligente nos últimos meses sobre sua arte. Ele sempre fez isso. Então agora, não há dúvidas sobre ele que fisicamente, ele vai ficar bem, lançar a bola bem.”

Com um corpo de arremessadores esgotado por lesões, não está claro como o Red Sox planeja utilizar Hill e onde ele pode preencher. Ele está disposto a fornecer o que o clube precisar, disse Cora.

Usando apropriadamente o número 44 em seu uniforme, Hill pode se juntar ao ex-companheiro de equipe do Boston, Tim Wakefield, como os únicos arremessadores a aparecer em um jogo pelo Red Sox com 44 anos ou mais.

Wakefield mantém a marca do clube com 45, quando lançou pela última vez em 25 de setembro de 2011. O jogador de knuckleball morreu em outubro passado e está sendo homenageado pelo Red Sox com um remendo número 49 nas mangas de sua camisa nesta temporada.

Esta é a quarta passagem de Hill pelo Red Sox, que o contratou para uma liga menor em 16 de agosto. Hill lançou duas entradas sem sofrer pontos como titular na sexta-feira pelo Worcester, eliminando dois, concedendo uma base por bolas e acertando um rebatedor com um arremesso.

Ele jogou em 13 times da liga principal, um a menos que o recorde de Edwin Jackson.

Hill, nascido em Boston, tem 90-73 com uma ERA de 4,01 em 382 jogos na carreira, incluindo 248 como titular. Ele também arremessou para o Red Sox de 2010 a 2012, depois novamente em 2015 e 2022. Ele passou a última temporada com o Pittsburgh Pirates e o San Diego Padres.

Hill fez sua estreia na liga principal com o Chicago Cubs em 2005. Ele também lançou para Baltimore, Cleveland, Oakland, Angels, Yankees, Dodgers, Twins, Rays e Mets.

Em outras movimentações de arremessos, Boston colocou os destros Luis García (inflamação no cotovelo) e Lucas Sims (distensão no dorso direito) na lista de lesionados de 15 dias. Greg Weissert e Josh Winckowski foram chamados de Worcester, e o companheiro destro Brad Keller foi designado para atribuição.