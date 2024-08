Rich Hill arremessa para o Red Sox na 20ª temporada da liga principal

BOSTON — O canhoto Rich Hill entrou como reserva do Boston Red Sox na noite de quinta-feira e se tornou o único jogador ativo a aparecer em um jogo da liga principal em cada uma das últimas 20 temporadas.

Hill substituiu o titular Kutter Crawford com dois eliminados no sétimo e eliminou o defensor central do Toronto, Daulton Varsho, com um corredor na segunda base para encerrar o inning. Hill, de 44 anos, que está em sua quarta passagem pelo Red Sox, recebeu uma bela ovação da multidão e um aperto de mão do gerente Alex Cora quando retornou ao banco de reservas.

Ele voltou para o oitavo inning com Boston perdendo por 2 a 0 e eliminou todos os três rebatedores que enfrentou com um strikeout e duas rebatidas rasteiras.

Hill se juntou a Tim Wakefield como os únicos arremessadores a jogar pelo Red Sox com 44 anos ou mais.

Ele se tornou o jogador mais velho a aparecer em um jogo da liga principal desde Ichiro Suzuki (45), do Mariners, em 2019, e o arremessador mais velho desde Bartolo Colon, do Rangers, em 2018.

