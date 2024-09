Ricky Pearsall, novato do 49ers, baleado durante tentativa de roubo

Ricky Pearsall escolhido para o primeiro turno do draft de 2024 do 49ers, foi baleado hoje cedo durante uma tentativa de roubo em São Francisco, anunciou o prefeito da cidade.

Pearsall, de 23 anos, está em condição estável em um hospital local… depois de ter levado um tiro no braço por volta das 15h30.

O suposto atirador foi preso no local e está atrás das grades.

O receptor novato do San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, baleado na Union Square. pic.twitter.com/tzsRctqSii

O incidente angustiante ocorreu na tarde de sábado na área de Union Square, no centro de SF, de acordo com as autoridades.