Rihanna chega à praia de Barbados com A$AP Rocky and Sons

Rihanna está provando que, ao contrário da maioria de nós, ela pode ter tudo – equilibrar ser uma magnata bilionária dos negócios com ser mãe, e muito prática, nas férias com A$AP Rocky e seus filhos.

A cantora estava brilhando como um diamante em uma praia em sua terra natal, Barbados… onde ela e seu rapper boo deixaram o filho de 1 ano Rosa Motim e 2 anos RZA mergulhe os pés no Caribe no fim de semana.

Rihanna usava uma maxi saída de praia preta transparente sobre o biquíni, enquanto A$AP estava no auge do modo pai enquanto eles brincavam e pegavam o pôr do sol com sua ninhada.