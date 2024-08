Rihanna tira fotos com amigos em bar de praia em Barbados

Rihannaestá ficando turbulenta no Caribe… tomando algumas bebidas com alguns amigos em um bar de praia em Barbados – e levantando uma taça para seu filho de um ano.

O cantor e compositor chegou ao Thunder Bay Beach Bar no pequeno país insular… chegando com um trio de amigos ao local neste fim de semana e pedindo doses altas do que parece ser tequila, limão pronto, é claro.

As quatro mulheres posam para uma foto antes de RiRi dizer a todos para colocarem os copos no ar… tudo isso enquanto um funcionário do bar filma.

Rihanna pergunta o nome da funcionária e ela responde que é Rosa – um nome que faz os olhos de Rihanna brilharem, já que é seu filho Rebeliãoé o nome do meio.

O grupo então tem que levantar uma taça para seu filho – nascido há pouco mais de um ano – e, embora você não veja Rihanna realmente colocar a taça nos lábios, fica bem claro que ela está pronta para beber uma bebida.

Aliás… Rihanna pergunta se Rose pode beber no trabalho – e, quando Rose diz que sim, diz que elas precisam tomar uma dose juntas.

Apenas Rihanna no clipe, aliás… bem A$AP Rocky ou as crianças que se juntam a ela nesta excursão noturna – mesmo sabendo que ela está em Barbados com eles.

Lembre-se, na semana passada os fotógrafos capturaram Rihanna e Rocky indo para um mergulho rápido com seus meninos. Fotos fofas de família … mas parece que Rihanna também precisava desabafar nas férias.