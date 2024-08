Riley está animado que Carroll vai dar aulas na USC e espera utilizar o ex-treinador

Pete Carroll disse no início desta semana que parte de sua vida depois de ser treinador do Seattle Seahawks incluirá dar aulas na USC nesta primavera.

O técnico dos Trojans, Lincoln Riley, disse na quarta-feira que também agradeceria qualquer ajuda que Carroll pudesse dar ao seu programa de futebol enquanto estivesse em Los Angeles.

“Eu adoraria tê-lo. Ele é ótimo”, disse Riley aos repórteres. “O treinador tem sido ótimo para mim. Tivemos a chance de nos encontrar com bastante frequência, conversar um com o outro. Ele tem sido um ótimo recurso e uma ótima pessoa para podermos conversar com ele. Ele tem sido muito bom para mim. Estou animado que ele estará aqui mais, e seríamos loucos se não aproveitássemos tê-lo por perto. Seja uma função oficial ou não, ele deixou bem claro que temos uma boa linha de comunicação aberta.”

Carroll treinou a USC de 2001 a 2009, com seus times indo 97-19 e ganhando dois campeonatos nacionais. Em 2010, ele deixou os Trojans para Seattle, onde permaneceu como treinador principal até janeiro, quando o dono do time, Jody Allen, anunciou que ele estava em transição para uma função de consultor na organização. Uma fonte disse à ESPN que Carroll foi apenas nominalmente um consultor dos Seahawks, e ele disse à Sports Radio 93.3 KJR-FM na terça-feira que ele tem mantido distância do time.

Carroll, 72, também discutiu com a estação de rádio seus planos futuros, dizendo que aconselhará “alguns outros clubes”, sem especificar quais, além de se aventurar nas salas de aula da USC.

A escola confirmou na quarta-feira que Carroll se juntaria ao seu corpo docente, dizendo que está “animada em receber Pete Carroll na USC em uma nova função na qual ele pode, como um treinador e líder lendário, compartilhar seu conhecimento e experiência com nossos alunos”.

Riley, que está entrando em sua terceira temporada com os Trojans, disse que valoriza seu relacionamento com Carroll.

“É alguém que eu aprecio e respeito muito e nunca hesitarei em pegar o telefone, ligar para ele e entrar em contato com ele por causa do quão bem-sucedido ele foi como treinador”, disse Riley. “Ele tem um grande conhecimento deste lugar. Sou grato por sua ajuda e sua amizade e ficarei feliz em tê-lo por perto muito mais.”

A USC, classificada em 23º na pesquisa de pré-temporada da AP, abre sua temporada em 1º de setembro contra a nº 13 LSU. Ela joga seu primeiro jogo oficial do Big Ten contra a nº 9 Michigan em 21 de setembro.