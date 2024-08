Rob Lowe diz que os membros do elenco de ‘outsiders’ são seus ‘irmãos de fraternidade’

Rob Lowe A turma da fraternidade de é repleta de estrelas… porque ele diz que sempre fará parte da fraternidade “Outsiders” – com todos os seus colegas do filme de 1983 na irmandade.

O ator refletiu sobre tornar o icônico Francisco Ford Coppola filme de antigamente durante uma entrevista com Pessoas … tocando especificamente em completar 18 anos em torno de um grupo de outros caras da sua idade – e sentindo uma afinidade especial com eles.

Ele diz que os caras no set com ele eram todos seus “manos” e “irmãos de fraternidade”… e eles trouxeram lados super competitivos um do outro – especialmente Tom Cruise quem RL diz estar simplesmente em outro nível de trabalho ético.