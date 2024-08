Rob Schneider pede desculpas à filha Elle King por não ser o pai que ela precisava

Rob Schneider está se desculpando com sua filha Ela King depois que ela o acusou publicamente de ser um pai ruim… ele pede desculpas por não ter sido o pai de que ela precisava enquanto crescia.

O ator fez um apelo a Elle durante uma entrevista com Tucker Carlson … abordando seu relacionamento tenso e desejando à filha nada além do melhor.

Elle criticou seu famoso pai no início desta semana no podcast “Dumb Blonde”, alegando que eles tinham um relacionamento tóxico e dizendo que não queria nada com ele.