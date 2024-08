Rob ‘The Rabbit’ Pitts, estrela da Netflix, morre aos 45 anos

Rob “O Coelho” Pitts – estrela de “Tex Mex Motors” da Netflix – morreu após uma batalha contra o câncer de estômago … TMZ confirmou.

O vendedor de carros se despediu em um vídeo do YouTube intitulado “This Is Goodbye (RIP 27/07/79 – 25/08/24)” … e seu cinegrafista confirmou sua morte nos comentários, escrevendo: “Estou com ele agora no Hospício. Ele acabou de falecer às 21h45 do dia 25/08/2024. Ele fará falta e nunca o esqueceremos!”

Em seu vídeo de despedida baseado em texto, Rob compartilhou que se sentiu “desligado” e começou a sentir sintomas como perda de peso e refluxo ácido durante as filmagens da segunda temporada de “Tex Mex Motors” … que seus médicos finalmente diagnosticaram como câncer de estômago.

Rob explicou que desde seu diagnóstico as coisas têm sido difíceis enquanto ele recebe tratamento em casa… com mais dias ruins do que bons.

Ele terminou com uma nota positiva, refletindo sobre suas conquistas, incluindo o casamento com o amor de sua vida… ao mesmo tempo em que exortou os fãs a nunca ignorarem suas preocupações com a saúde, incentivando todos a buscarem respostas se algo estiver errado com seus corpos.

Rob alcançou a fama na TV no ano passado no reality show … ao lado Marcos “Scooter” Carrera … onde exploraram carros antigos no México e os transportaram para El Paso, Texas, para grandes transformações.

Pitts deixa sua esposa, Randi Foraker.

Ele tinha 45 anos.