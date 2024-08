Robert F. Kennedy Jr. Diz que uma vez largou urso morto no Central Park como piada

Reproduzir conteúdo de vídeo





Robert F. Kennedy Jr.está lidando com um mistério viral que uma vez deixou os nova-iorquinos perplexos … admitindo que jogou uma carcaça de urso morta no Central Park e jogou uma bicicleta em cima dela como uma piada.

O candidato independente à presidência postou um vídeo em sua conta oficial do X no domingo, descrevendo o incidente, aparentemente antecipando uma história a ser publicada em breve pela The New Yorker.

No vídeo bizarro, RFK Jr. está sentado em uma sala de jantar explicando que uma vez foi a Goshen, Nova York, em uma viagem de falcoaria e, enquanto dirigia para lá, afirma que uma mulher na frente dele bateu e matou um filhote de urso.

Kennedy, que não desperdiça boa carne de urso, diz que agarrou o filhote e jogou-o no carro – uma ação que ele diz ser permitida pela lei do estado de Nova York.

Depois de um dia de falcoaria, que foi mais tarde do que o esperado, Kennedy diz que dirigiu para jantar em Nova York com amigos, em vez de voltar para casa em Westchester para refrigerar o urso.

O jantar também foi longo… e RFK Jr. tinha um vôo para pegar – mas ele não queria deixar o urso dentro de seu carro.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Em vez de chamar alguém para vir buscar o carro com o urso dentro, ele e seus companheiros de jantar acharam que seria engraçado pegar o urso e colocá-lo no Central Park com uma bicicleta velha em cima.

Na época, RFK Jr. explicou, uma série de pedestres foram atropelados e mortos por ciclistas no parque… e ele e seus companheiros – reconhecidamente bêbados – pensaram que quem quer que encontrasse o urso acharia isso divertido.

Claro, eles não – e as autoridades, incluindo o Esquadrão de Investigação de Crueldade Animal do NYPD, correram para o Central Park para investigar… no final das contas, embora a investigação tenha perdido força, e Kennedy diz que ninguém o contatou até que os pesquisadores da New Yorker somassem dois mais dois.

Vale a pena notar… A reação de Kennedy durante este vídeo é bastante indiferente – embora muitos online estejam totalmente chocados com esta saga.