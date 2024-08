Robert F. Kennedy Jr. Faz discurso em Phoenix, espera-se que termine a campanha, endossa Trump

Reproduzir conteúdo de vídeo





Robert F. Kennedy Jr. está fazendo um discurso em Phoenix… um dia depois de se retirar da votação no Arizona. Espera-se que ele anuncie que está desistindo da corrida à presidência.

Isto surge em meio à especulação generalizada de que o candidato independente apoiará o candidato republicano Donald Trump para presidente. Trump também estará no Arizona na sexta-feira.

O discurso de RFK Jr. será “sobre o presente momento histórico e seu caminho a seguir”, anunciou sua campanha esta semana.

Trump está programado para falar ainda hoje na vizinha Glendale, AZ. A campanha de Trump anunciou ontem que ele teria a companhia de “um convidado especial” no evento de Glendale.

A campanha terceirizada de RFK Jr. tem lutado para certificar as assinaturas exigidas para aparecer em várias cédulas estaduais, qualificando-se para 23 cédulas estaduais, mas enfrentando desafios legais em outras.

Na sexta-feira, a campanha solicitou a remoção das cédulas na Pensilvânia, de acordo com a Associated Press.



Sua tentativa de aparecer no palco do debate em junho com o candidato republicano Donald Trump e o presidente Joe Biden falhou – aquela noite fatídica que acabou levando a Biden saindo da corrida e passando a tocha para VP Kamala Harrisque acabou de encerrar uma popular Convenção Nacional Democrata em Chicago esta semana.

RFK Jr. fez desafiar Trump a um debate direto na Convenção Nacional Libertária em maio, embora Trump tenha recusado. Na plataforma Truth Social de Trump, ele proclamou “RFK Jr. é uma ‘planta’ democrata, uma esquerda radical liberal.”



04/08/24

RFK Jr. chamou muita atenção depois de admitir que estava por trás de um pegadinha infame de Nova York envolvendo um filhote de urso morto deixado em uma ciclovia do Central Park em 2014. Uma foto daquela época o mostra com o dedo na boca do urso morto.

Em maio, Kennedy confirmou que um verme parasita comeu parte de seu cérebro e morreu ainda dentro do crânio, resultando em “névoa cerebral”.