Robert F. Kennedy Jr. Faz entrada ao estilo WWE no Donald Trump Rally

Roberto F. Kennedy está tendo uma ideia de como é a vida de outra celebridade que endossa Donald Trump … porque sua primeira amostra de um comício de Trump fez com que RFK parecesse Hulk Hogan !!!

RFK Jr. acabou de ser chamado ao palco no comício de Trump na sexta-feira em Glendale, Arizona … e sua entrada saiu direto do manual da WWE.

Trump gritou o nome de Bobby, a multidão enlouqueceu, o DJ tocou “My Hero” do Foo Fighters e apareceu RFK Jr. …com um monte de pirotecnia iluminando o palco.

RFK Jr. está recebendo calorosas boas-vindas dos apoiadores de Trump … as pessoas gritavam “BOBBY-BOBBY-BOBBY” quando não gritavam “EUA-EUA-EUA”.

Hulk, é claro, fez esse tipo de entrada durante anos no wrestling profissional… e ele conseguiu um papel de palestrante no RNC do mês passado, quando elogiou Trump e depois arrancou a camisa dele.