Robert F. Kennedy Jr. Não está sob investigação por despejar urso no parque

Robert F. Kennedy Jr. não está no radar da polícia de Nova York por largar um urso morto no Central Park há uma década… TMZ descobriu.

Fontes da NYPD disseram ao TMZ que não estão investigando o candidato presidencial independente. Também verificamos com o Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York, e RFK Jr.

O NYSDEC disse que conduziu uma investigação em 2014 sobre a morte do filhote de urso do Central Park, concluindo que o urso morreu devido a um trauma contundente consistente com uma colisão em alta velocidade. Por falta de provas, encerraram a investigação no final daquele ano sem emitir quaisquer citações.

Agora, o NYSDEC tem o poder de emitir citações pelo descarte ilegal de um urso – os infratores podem ser multados em US$ 250. O problema é… há um prazo de prescrição de um ano para esse delito, então RFK Jr. está muito claro.

Isso acontece um dia depois de Kennedy possuído até toda a façanha do urso no parque que deixou os moradores coçando a cabeça por 10 anos. RFK Jr. contou a história em uma aparente tentativa de se adiantar à história, O Nova-iorquino … que já foi lançado e traz uma foto de RFK Jr. com o filhote morto.



Reproduzir conteúdo de vídeo





04/08/24

RFK postou um vídeo no X… dizendo que estava dirigindo durante uma caçada com seu falcão quando uma mulher na frente dele atingiu e matou um urso. No vídeo, ele conta a história ao ator Roseanne Barr.

Ele agarrou o urso na estrada porque disse que não queria desperdiçar a carne… mas ele se envolveu com outras coisas e nunca chegou em casa para refrigerar o animal, então decidiu jogá-lo fora no Parque Central.

RFK Jr. disse, naquela época, que havia um monte de pedestres sendo atropelados por ciclistas no parque… então ele e seus amigos acharam que seria engraçado atribuir a morte do urso a um ciclista.