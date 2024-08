Rodgers quer um Jet para Reddick; Saleh diz que resistência não é uma distração

FLORHAM PARK, NJ — O quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, testemunhou quase tudo ao longo de duas décadas na NFL, mas esta é nova: um companheiro de equipe — o edge rusher Haason Reddick — solicitando uma troca antes de aparecer para um único treino.

Incomum, sim, mas Rodgers disse na terça-feira que deseja que Reddick reconsidere sua posição. O quatro vezes MVP deu a entender que pode entrar em contato com Reddick para tentar convencê-lo a se juntar ao que ele antecipa que será “uma jornada divertida” em 2024.

“Sempre há coisas novas na liga”, disse Rodgers após o treino. “Estou aqui há 20 anos; já vi muita coisa. Acho que, como jogadores, sempre tentamos primeiro ficar do lado do jogador porque sabemos como é ser um jogador.

“Eu não o conheço bem. Eu tinha algumas mensagens com ele, eu acho, quando ele foi negociado. Obviamente, nós adoraríamos que ele estivesse aqui, mas não o julgamos por tentar fazer o que é melhor para ele. Eu acho que o melhor para ele é ser um Jet porque essa vai ser uma jornada divertida. Mas ele tem que tomar a melhor decisão para ele e sua família.”

Questionado se falaria com Reddick, Rodgers disse sorrindo: “Sim, é possível. Tudo é possível.”

Na segunda-feira, 21º dia de sua suspensão de contrato, Reddick solicitou oficialmente uma troca. Em resposta, o gerente geral Joe Douglas, que adquiriu o duas vezes Pro Bowler do Philadelphia Eagles em 29 de março, disse em uma declaração que o acampamento de Reddick foi informado de que ele não será negociado.

Reddick, que tem um ano restante de contrato, visitou as instalações dos Jets em 1º de abril para uma entrevista coletiva introdutória e um exame físico. Essa foi a última vez que o viram. O impasse contratual não tem fim à vista, com os dois lados aparentemente em desacordo sobre se lhe foi prometida uma extensão de longo prazo.

“Não é frustrante porque eu não controlo isso”, disse o técnico Robert Saleh. “Mas estamos animados com nosso grupo (linha defensiva). Ainda estamos ansiosos para que ele chegue aqui quando estiver pronto. Quando estiver pronto, nós o acolheremos de braços abertos e atacaremos os momentos que ele nos trouxer.”

Saleh disse que falou com Reddick, mas não disse quando isso ocorreu.

Os Jets, sob pressão para chegar aos playoffs em meio a uma seca de 13 anos, adquiriram um punhado de veteranos de alto nível na offseason, talvez nenhum maior que Reddick. Eles o viam como a peça final que faltava em sua terceira defesa classificada.

Reddick, 29, está sendo multado em $ 50.000 obrigatórios por dia, elevando sua conta do campo de treinamento para $ 1,1 milhão. Além disso, ele acumulou cerca de $ 300.000 em multas discricionárias no acampamento. Anteriormente, ele foi multado em $ 100.000 por pular o minicamp e perdeu um bônus de treino de $ 250.000. No total, são $ 1,75 milhão em dinheiro perdido.

Após o pedido de troca de Haason Reddick, o QB Aaron Rodgers do Jets deu a entender que poderia entrar em contato com Reddick para tentar convencê-lo a se juntar ao que será “uma viagem divertida” em Nova York. Enquanto isso, o técnico Robert Saleh insistiu que a resistência não é uma distração. Mitchell Leff/Getty Images

Saleh não quis entrar em detalhes sobre o impasse, adiando a declaração de Douglas, que disse que Reddick continuará a ser multado até que ele se apresente. Douglas não foi disponibilizado para a mídia. Reddick, que deve fazer um pagamento base não garantido de US$ 14,25 milhões, quer um contrato compatível com os principais edge rushers. Acredita-se que ele esteja buscando cerca de US$ 24 milhões por ano. Os Jets fizeram uma oferta de extensão na época da troca, mas Reddick sentiu que estava bem abaixo do mercado, disseram fontes.

Ainda assim, Reddick apareceu para sua entrevista coletiva, parecendo otimista de que algo seria resolvido.

Após a oferta inicial, os Jets decidiram adiar as negociações para mais tarde, ou depois da temporada, disseram fontes. Isso não agradou Reddick, que esperava que as negociações continuassem. Seu desejo por um novo contrato não era segredo; é a razão pela qual os Eagles o negociaram, apesar da excelente produção nas últimas duas temporadas (27 sacks).

Os Jets negociaram uma escolha condicional de terceira rodada de 2026 com os Eagles. Saleh insistiu que a recusa não é uma distração.

“Não é”, ele disse. “Eu prometo a você, não é.”