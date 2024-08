Rodman, Smith e Swanson, da seleção feminina dos EUA, se divertindo como três atacantes temíveis

LYON, França — Quando Trinity Rodman entrou no vestiário após a vitória da seleção feminina dos EUA sobre a Austrália na semana passada nas Olimpíadas de Paris, ela estava carregando um pedaço de papel que um fã lhe empurrou enquanto ela saía do campo. O papel tinha impresso os nomes das três atacantes americanas titulares — Rodman, Sophia Smith e Mallory Swanson — e então, em letras grandes e coloridas, as palavras: “A SANTÍSSIMA TRINDADE”.

Rodman estava dividida. Embora muito agradecida pelo sentimento por trás da placa, ela permaneceu otimista (esperançosa, até?) de que um apelido diferente para o trio pudesse ser encontrado. “Não quero que seja só, tipo, meu nome”, ela disse. “Então, vamos tentar outra coisa.”

Essa falta de um apelido óbvio (e cativante) para as três primeiras da seleção feminina dos EUA é talvez o único problema que elas tiveram nos últimos quatro jogos. Enquanto os EUA se preparam para sua semifinal olímpica de futebol aqui na terça-feira contra a Alemanha, as americanas podem se confortar em saber que suas principais artilheiras têm feito exatamente isso: pontuando.

Após o escandaloso gol da vitória de Rodman na prorrogação no canto superior na vitória por 1 a 0 nas quartas de final contra o Japão, ela e Swanson dividem a liderança de pontuação do time com três gols cada, enquanto Smith acrescentou dois gols dela. Entre elas, elas marcaram oito dos 10 gols do time nos Jogos de Paris.

“Sinto que estamos nos dando muito bem, muito rápido”, disse Smith. “Isso é apenas 70% do que podemos fazer. Quanto mais jogos fizermos juntos, mais jogaremos uns contra os outros e aprenderemos as tendências uns dos outros. É muito divertido jogar com eles.”

Esse nível de conforto é claramente algo que a nova treinadora Emma Hayes priorizou. Apesar da natureza comprimida do torneio olímpico, Hayes tem sido inflexível sobre manter sua escalação preferida unida — mesmo fazendo isso em uma partida quase empatada contra as Matildas na final da fase de grupos. Embora essa decisão tenha inspirado algum debate entre observadores que se perguntam sobre fadiga, os minutos que as jogadoras dos EUA estão tendo em campo — especialmente entre as três da frente — levaram a um entendimento valioso.

Na vitória por 4 a 1 na fase de grupos sobre a Alemanha, Rodman criou o gol de abertura com um movimento na ponta da área de pênalti que ela então cruzou perfeitamente para Smith, que finalizou de primeira. Foi um gol direto do campo de treino, e destacou o quão rápido os atacantes dos EUA estão absorvendo o que Hayes — que chamou o trio de “dinâmico pra caramba” — quer deles.

“Acho que estamos todos realmente começando a nos acostumar com a maneira como Emma queria que tocássemos”, disse Swanson. “Tem sido muito agradável poder aprender coisas diferentes e tentar aplicá-las, especialmente porque o grupo que temos é superespecial.”

O trio de ataque formado por Mallory Swanson, Sophia Smith e Trinity Rodman faz os EUA sonharem com o ouro olímpico e um futuro brilhante muito além dos Jogos de Paris. Brad Smith/ISI/Getty Images

A apreciação de Swanson por sua parte na ascensão desta equipe é compreensível. Ela faz parte da USWNT desde 2016, quando tinha apenas 17 anos, e trabalhou seu caminho para um papel principal na seleção nacional ao se tornar uma estrela na NWSL. Mas três meses antes da Copa do Mundo Feminina do ano passado, Swanson rompeu o tendão patelar esquerdo — uma lesão devastadora que exigiu um ano inteiro de recuperação.

Perder tanto tempo custou caro, tanto para a confiança de Swanson quanto para sua habilidade de se entrosar com Smith e Rodman, os outros jovens atacantes com quem ela teria que se combinar. Durante seu tempo nessas Olimpíadas, ela se viu persistindo na premissa básica de que ela finalmente está jogando novamente sem medo. “Acho que estou apenas grata”, ela disse.

Uma coisa que ajudou Swanson a se reintegrar tão suavemente foi sua familiaridade com Smith. Embora Smith seja dois anos mais nova, ela e Swanson cresceram jogando pelo mesmo clube perto de Denver, e elas estão familiarizadas com os jogos uma da outra há anos.

Swanson sabe, então, o desafio que Smith enfrentou ao desempenhar um papel diferente para a seleção nacional do que aquele que ela normalmente desempenha para seu time de clube. Com o Portland Thorns, Smith é frequentemente vista recuando mais para o fundo do campo, jogando a bola mais longe do gol.

Com a seleção feminina dos EUA, Hayes tem pressionado ela a entrar na área de penalidade e procurar tirar vantagem de cruzamentos, cortes e rebotes ou quiques inesperados que caem para ela lá. É algo que Smith está aberta a fazer, mas também uma mudança que está exigindo que ela retreine um pouco seu cérebro.

“Acho que o maior objetivo da Emma para mim é interpretar esta [No. 9] posição”, disse Smith. “Eu tendo a meio que verificar nos bolsos, pegar e virar e ir eu mesmo. É obviamente diferente aqui. Eu tenho jogadores ao meu redor que podem fazer isso, e eu só preciso me encontrar na área para guardar as chances que eles estão colocando lá.”

Ficar mais centralizada também é essencial, porque abre espaço nas bordas para Swanson e também para Rodman, que impulsionou os EUA para as semifinais com sua sequência maravilhosa contra o Japão, que começou na lateral direita. Essa jogada — onde Rodman pegou uma bola de Crystal Dunn, driblou em direção à linha do gol antes de cortar bruscamente para dentro e disparar um chute perfeito no canto superior do poste mais distante — foi apenas o exemplo mais recente do brilhantismo individual que a seleção feminina dos EUA espera de Rodman.

Aos 22 anos, ela já é um pilar do ataque dos EUA e, ainda mais para o gosto de Hayes, ela é uma jogadora bidirecional com um motor significativo, trabalhando para ajudar na defesa tanto quanto avança. Apesar de ser a terceira jogadora mais jovem no elenco olímpico, Rodman já tem 44 convocações para a seleção feminina dos EUA e é a única americana a aparecer em todos os jogos da seleção feminina dos EUA desde o início de 2023. Mas enquanto ela fazia parte do time que caiu da Copa do Mundo Feminina no verão passado nas oitavas de final, seu impacto lá não foi nada perto do que foi na França. Para Rodman, muito disso se deve à influência de Hayes.

“A maneira como ela treina é que ela não quer mudar o estilo de ninguém”, disse Rodman. “Ela quer que todos sejam criativos à sua maneira e ela deixa isso acontecer enquanto também tenta colocar sua estrutura e seus princípios espalhados ali. Mas nos permitir jogar livremente, eu acho que tem sido extremamente bem-sucedido.”

Isso, certamente, é certo. E enquanto a USWNT se reformula sob Hayes, é impossível exagerar o quão importantes as três jogadoras que lideram a linha são para a nova personalidade deste grupo. Lindsey Horan, a veterana meio-campista e capitã do time, traçou uma linha clara entre o que Rodman, Smith e Swanson estão fazendo e o surgimento de um novo sentimento em torno do time como um todo. Mesmo que elas ainda não tenham um apelido cativante.

“Continuamos falando sobre essa nova identidade, esse novo estilo, esse novo senso de confiança”, disse Horan. “Acho que você vê isso em nossos três da frente. Acho que você vê isso em nosso ataque… Acho que essa é a chave para nós agora.”