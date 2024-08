Ronaldo Lopes agiliza terrenos para construção dos conjuntos do Minha Casa, Minha Vida em Penedo

O Programa Minha Casa, Minha Vida em Penedo avança a passos largos. O terreno para a construção das 270 casas dos conjuntos residenciais Milton de Britto Machado (150 unidades) e Odijas Gomes de Souza (120 unidades) está assegurado.



“O cartório acabou de desmembrar duas áreas que eram da Superintendência de Patrimônio da União (SPU), localizadas nas imediações do aeroporto de Penedo, no Campo Redondo, para que possamos construir esses dois conjuntos”, informa o Prefeito Ronaldo Lopes.

O investimento em moradia popular totaliza 400 imóveis para famílias penedenses com renda mensal de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).



Além das 270 moradias no Campo Redondo, mais 130 casas serão construídas, sendo estas no bairro Raimundo Marinho, ao lado da Escola Municipal Professor Wilton Lucena, onde será erguido o conjunto residencial Geraldo Lôbo.



“Esse terreno ao lado da escola é da prefeitura e já está totalmente aprovado. Agora nós estamos aguardando que a SPU faça a transferência da área do Campo Redondo para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)”, acrescenta Ronaldo Lopes sobre os procedimentos burocráticos necessários para iniciar as obras do Programa Minha Casa, Minha Vida em Penedo.



Por Fellype Barreto