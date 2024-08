Ronda Rousey acaba com qualquer esperança de retorno ao UFC: ‘Não estou mais neurologicamente apta para competir’

Ronda Rousey reconhece que, de vez em quando, quando o UFC começa a construir um card enorme, seu nome ainda aparece como uma possível volta.

O último exemplo foi o UFC 300. Como a promoção prometia o maior evento da história, havia aparentemente milhões de rumores circulando sobre que tipo de coelho Dana White poderia tirar da cartola. O nome de Rousey de alguma forma acabou sendo mencionado como candidata, mas White admitiu muito abertamente que ela nunca foi sequer considerada porque a ex-campeã peso-galo estava feliz criando sua família na aposentadoria.

Apesar de sua última aparição no UFC ter acontecido há quase oito anos, Rousey gosta que seu nome ainda seja mencionado de vez em quando, mas ela promete que não há chance de lutar novamente.

“A cada dois anos… o mesmo rumor sai”, Rousey disse ao podcast Insight. “É bom sentir falta, eu acho. Mas isso não está acontecendo. Não estou mais neurologicamente apta para competir no mais alto nível. Simplesmente não consigo.

“Você simplesmente chega a um nível em que as lesões neurológicas que você sofre se acumulam ao longo do tempo. Elas não melhoram.”

Como ela estava recentemente promovendo sua autobiografia, Rousey disse que concussões repetidas que começaram quando ela ainda era uma criança foram o maior fator para o fim de sua carreira no MMA. Rousey disse que nunca abordou a situação publicamente porque ela ainda estava competindo ativamente, e mesmo depois de deixar o UFC, ela não queria arriscar potencialmente seu futuro na WWE após a transição para o wrestling profissional.

Mas, ela disse que, eventualmente, os sintomas que ela sofreu como resultado de tantas concussões forçaram Rousey a se afastar das competições em tempo integral.

“Quando entrei no MMA, eu já tinha tido dezenas de concussões que eu treinei”, disse Rousey. “Tipo, nem parei. Então foi cerca de uma década tendo sintomas de concussão mais frequentemente do que não. Então, quando entrei no MMA, eu estava jogando um jogo de zero erros. Então chegou ao ponto em que eu estava lutando com mais frequência do que qualquer um. Eu tinha mais responsabilidades fora da luta do que qualquer um, e isso começou a ser cada vez mais leve, golpes mais leves estavam me machucando mais e mais e mais.

“Cheguei a um ponto em que não conseguia levar um jab sem ficar tonto, sem ter sintomas de concussão. Chegou a um ponto em que não era mais seguro para mim lutar. Eu simplesmente não conseguia continuar lutando naquele nível mais alto.”

Rousey sofreu sua primeira derrota profissional em 2015, quando sofreu um nocaute brutal com um chute na cabeça, cortesia de Holly Holm. Essa luta lhe custou o título peso-galo do UFC e Rousey acabou ficando de fora pelo ano seguinte enquanto se recuperava da derrota.

Quando ela finalmente voltou 13 meses depois, Rousey durou apenas 48 segundos contra Amanda Nunes antes de sair do octógono e nunca mais retornar ao UFC.

Verdade seja dita, Rousey admite agora que ela provavelmente deveria ter ido embora de vez após a derrota para Holm, mas ela simplesmente não podia deixar sua carreira acabar assim.

“Foi muito difícil e acho que é por isso que levei tão a sério aquela primeira derrota, porque eu sabia que tinha acabado”, disse Rousey. “Eu sabia que tinha atingido aquele limite. Eu estava em negação sobre isso e tentei voltar com muito descanso e um corte de peso melhor, sem fazer coisas extras, a pressão extra, e apenas entrando e lutando.

“Se eu pudesse cortar para aquele momento em que eles dizem vá e eu luto, eu amo isso pra caralho. Nada faz mais sentido no mundo. Não há uma única coisa que aconteça que eu não entenda ou que eu não saiba o que fazer.”

Rousey disse que seus problemas com concussões a seguiram até a WWE, mas ela eventualmente teve que dizer que já era o suficiente. Com uma família crescente ao lado do marido Travis Browne, Rousey percebeu que tinha que deixar sua carreira atlética para trás ou arriscar danos permanentes dos quais ela não iria se afastar.

Além disso, Rousey gostou de ter se tornado um modelo para jovens lutadoras que estavam surgindo no esporte e preferiu servir de exemplo para garotas que seguiam seus passos em vez de se tornar um conto de advertência.

“Os homens estão por aí há mais tempo, então eles têm mais história de boxe e coisas assim, eles simplesmente atingem seu limite de quantos golpes podem levar e então começam a ser nocauteados”, explicou Rousey. “Eles começam a ser nocauteados cada vez mais fácil, cada vez com mais frequência. Então você os vê mais adiante e eles estão tendo todos os tipos de problemas neurológicos.

“Eu simplesmente senti que era minha responsabilidade envelhecer graciosamente porque sou uma representante do meu esporte. As pessoas olham para mim e pensam no MMA feminino. Se eu estiver rolando em uma cadeira de rodas, as pessoas não vão deixar suas filhas irem e fazerem isso. Você nunca sabe quando leva um golpe a mais até décadas depois. Você vê esses caras que estão tipo bêbados de soco.”

Por mais que Rousey tenha amado o apoio que recebeu dos fãs, a agora membro do Hall da Fama do UFC, de 37 anos, sabe que atenção como essa é passageira e ela teve que começar a pensar a longo prazo no que diz respeito à sua vida.

É por isso que ela está tão decidida a deixar a luta para trás de vez, não importa quantas vezes ela ouça pedidos de retorno.

“Todo mundo adora ver você lutar quando está no octógono, mas nenhuma dessas pessoas estará lá por você no futuro”, disse Rousey. “Você tem que cuidar de si mesmo e de sua família e colocar isso em primeiro lugar. Porque você é apenas um entretenimento passageiro para todos os outros. Você vê que no wrestling profissional, as pessoas ficam viciadas naqueles aplausos e não conseguem parar, não conseguem ir embora, mesmo quando isso se torna em detrimento delas.

“Eu simplesmente tive que colocar o pé no chão e dizer, ‘Isso chegou a um ponto em que meu cérebro não aguenta mais e não tem nada a ver com o quão durão eu sou ou algo assim.’ É apenas o jeito que é.”