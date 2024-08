Ronda Rousey pede desculpas por compartilhar vídeo de conspiração de Sandy Hook há 11 anos: ‘Eu mereço ser odiada’

Ronda Rousey pediu desculpas por compartilhar um vídeo de conspiração sobre o tiroteio na Escola Elementar Sandy Hook há mais de uma década.

A ex-campeã peso galo feminino do UFC emitiu uma longa declaração no Twitter na manhã de sexta-feira, depois que um recente AMA no Reddit apresentou uma série de perguntas sobre a publicação de um vídeo do YouTube na conta de mídia social há 11 anos, dizendo que era algo que ela queria fazer há algum tempo.

“Não sei dizer quantas vezes reescrevi este pedido de desculpas nos últimos 11 anos. Quantas vezes me convenci de que não era o momento certo ou que eu estaria causando ainda mais danos ao fazê-lo”, disse Rousey para abrir sua declaração. “Mas onze anos atrás, tomei a decisão mais lamentável da minha vida. Assisti a um vídeo da conspiração de Sandy Hook e o repostei no Twitter. Eu nem acreditei, mas fiquei tão horrorizada com a verdade que estava buscando uma ficção alternativa para me agarrar. Rapidamente percebi meu erro e o retirei, mas o dano já estava feito.

“Por algum milagre, isso aparentemente passou despercebido pela mídia. Nunca mais me perguntaram sobre isso, então nunca mais falei sobre isso, com medo de que chamar a atenção para isso tivesse o efeito oposto ao pretendido — poderia aumentar as visualizações daqueles vídeos de conspiração e, egoisticamente, informar ainda mais pessoas de que eu era ignorante, egocêntrico e insensível o suficiente para compartilhar um deles em primeiro lugar.

“Eu rascunhei um milésimo pedido de desculpas para incluir em minhas últimas memórias, mas meu editor implorou para que eu o retirasse, dizendo que ofuscaria todo o resto e faria mais mal do que bem. Então, me convenci de que pedir desculpas apenas reabriria a ferida sem nenhuma outra razão além de eu egoisticamente tentar me fazer sentir melhor, que eu machucaria aqueles que estavam sofrendo ainda mais e possivelmente levaria mais pessoas para o buraco negro da conspiração por ser trazido à tona novamente apenas para que eu pudesse tentar me livrar do rótulo de ‘verdadeiro de Sandy Hook’.

“Mas honestamente eu mereço ser odiado, rotulado, detestado, ressentido e pior por isso. Eu mereço perder todas as oportunidades, eu deveria ter sido cancelado, eu teria merecido. Eu ainda mereço. Peço desculpas por isso ter acontecido 11 anos tarde demais, mas para aqueles afetados pelo massacre de Sandy Hook, do fundo do meu coração e da profundidade da minha alma, eu sinto muito, muito pela dor que causei. Eu não consigo nem começar a imaginar a dor que vocês suportaram e as palavras não podem descrever o quão completamente arrependido e envergonhado estou de mim mesmo por contribuir para isso. Eu me arrependi todos os dias da minha vida desde então e continuarei a me arrepender até o dia em que eu morrer.”

De acordo com o Bleacher Report, Rousey compartilhou o vídeo em janeiro de 2013 — um mês após o massacre de dezembro de 2012 na escola primária em Newtown, Connecticut, que matou 26 pessoas, incluindo 20 estudantes. Também ocorreu um mês antes de sua histórica estreia no UFC contra Liz Carmouche no evento principal do UFC 157 em fevereiro de 2013.

Rousey emitiu um breve pedido de desculpas no Twitter dias depois, dizendo que “nunca teve a intenção de insultar ou machucar ninguém” ao compartilhar o vídeo.

Após sua derrota para Amanda Nunes no UFC 207 em dezembro de 2016, Rousey fez a transição para o mundo do wrestling profissional, assinando com a WWE em 2018 e fazendo parte da empresa até 2023.

Rousey encerrou sua declaração enviando uma mensagem a todos que já passaram por situações semelhantes — no passado e no presente.

“E para qualquer outra pessoa que tenha caído no buraco negro da besteira, isso não faz de você um pensador nervoso ou independente, você não está fazendo sua devida diligência entretendo todas as possibilidades ao digerir essas conspirações”, disse Rousey. “Elas só farão você se sentir impotente, com medo, miserável e isolado. Você não está fazendo nada além de machucar os outros e a si mesmo.

“Não importa quantas pontes você tenha queimado, pare de cavar um buraco ainda mais fundo, não se deixe levar pela falácia do custo irrecuperável, não importa quanto tempo você tenha seguido pelo caminho errado, você ainda deve voltar atrás.”