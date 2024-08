Ronda Rousey pede desculpas por compartilhar vídeo de conspiração de Sandy Hook

A ex-campeã peso galo do UFC republicou o clipe – que questionava a autenticidade do trágico tiroteio na escola que ceifou a vida de 20 crianças e seis funcionários – em sua página de mídia social… antes de retirá-lo quase imediatamente em meio a reações adversas.

Em uma longa declaração, ela disse: “Peço desculpas por isso ter acontecido 11 anos tarde demais, mas para aqueles afetados pelo massacre de Sandy Hook, do fundo do meu coração e do fundo da minha alma, sinto muito pela dor que senti. causado.”

“Então eu me convenci de que pedir desculpas apenas reabriria a ferida por nenhuma outra razão além de eu tentar egoisticamente me fazer sentir melhor”, disse ela, “que eu machucaria ainda mais aqueles que sofrem e possivelmente levaria mais pessoas para o buraco negro da conspiração”. touro*** por isso ter sido mencionado novamente apenas para que eu pudesse tentar me livrar do rótulo de ser um ‘verdadeiro de Sandy Hook’.