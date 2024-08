Ronda Rousey sentiu que tinha que salvar o MMA feminino, ninguém queria assistir ‘aquela vadia traidora’ Cris Cyborg; Cyborg responde

Ronda Rousey tinha apenas duas lutas em sua carreira no MMA quando assinou com o Strikeforce. Logo depois, ela se tornou um dos rostos do esporte e ajudou a trazer mulheres para o UFC.

Foi documentado muitas vezes que o CEO do UFC, Dana White, disse que mulheres nunca lutariam no octógono, mas Rousey se tornou a divisora ​​de águas que alterou sua visão para a promoção. Mas lá em 2011, Rousey era apenas uma lutadora promissora esperando que ela pudesse causar impacto suficiente para que alguém como White a notasse.

Olhando para trás agora, Rousey admite que sentiu a responsabilidade de chamar a atenção de White, especialmente sabendo que as mulheres estavam potencialmente na berlinda depois que o UFC comprou o Strikeforce.

“As pessoas esquecem o quão frágil era aquela situação e como eu consegui nos colocar lá de última hora”, Rousey disse a Chris Van Vliet. “O Strikeforce era a única organização que realmente estava exibindo mulheres e isso era por causa de Gina Carano, porque o pai dela estava envolvido com a Comissão Atlética de Nevada e conseguia sancionar lutas para ela e todas essas coisas.

“Quando ela se foi, Cris Cyborg estava bombada até as guelras com esteroides. Ninguém quer assistir aquela vagabunda trapaceira. Tudo simplesmente despencou. A divisão estava morrendo. O UFC comprou o Strikeforce e presumiu-se que eles iriam simplesmente absorver todos os talentos masculinos que eles gostavam e dobrar toda a organização, porque foi isso que eles fizeram com o PRIDE, foi isso que eles fizeram com o WEC, esse era o modelo de negócios deles. Então era uma questão de tempo.”

Antes da chegada de Rousey, Carano era, sem dúvida, a maior estrela do MMA feminino, mas ela efetivamente deixou o esporte em 2009 após sofrer uma derrota por TKO no primeiro round para Cris Cyborg. Sua saída do MMA não impediu o Strikeforce de promover lutas femininas, mas Rousey sabia que a compra da organização pelo UFC iria potencialmente mudar tudo.

Daquele momento em diante, Rousey fez da sua missão chamar a atenção por todos os meios necessários, e seus finalizações devastadoras, combinadas com sua propensão ao drama sempre que tocava no microfone, a ajudaram a se tornar uma superestrela.

“Eu fui a primeira mulher contratada pelo Strikeforce desde que ele foi comprado pela Zuffa, e fui contratada para substituir Gina Carano porque ela deveria voltar, mas não estava medicamente liberada para voltar para sua luta”, disse Rousey. “Então ela desistiu e eles me contrataram para lutar contra a mesma garota, Sarah D’Alelio. Então eu sabia que o tempo estava passando.

“Era só uma questão de tempo até que fechassem tudo e não houvesse nenhum lugar que mostrasse o MMA feminino, então eu tinha muito tempo para garantir que Dana [White] não conseguia passar um único dia sem ver meu nome em algum lugar. O resto é história.”

Mesmo depois de White decidir promover lutas femininas no UFC, Rousey ainda não sentia que estava pisando em terreno sólido.

No começo, as mulheres tinham apenas uma divisão do UFC e ela era liderada por Rousey junto com sua considerável habilidade de atrair uma multidão. Mesmo depois que o UFC se comprometeu com um elenco mais profundo para mulheres e múltiplas divisões, Rousey ainda não tinha certeza do que aconteceria se ela simplesmente decidisse um dia ir embora.

“Uma vez que as mulheres foram trazidas para o UFC, [Dana] disse, ‘Este é um experimento, é para ver como vai ser’”, disse Rousey. “Chegou a um ponto em que tivemos que ver como seria sem mim porque era muito dependente de mim.

“Enquanto isso, eu acho que se eu me aposentasse invicto e fosse embora, não sei como seria. Porque eles já trouxeram o [145-pound] divisão e a fecharam. Eles não são contra o fechamento de divisões.”

Atualmente, o UFC promove três divisões femininas diferentes e, embora nenhuma lutadora tenha alcançado níveis estratosféricos de fama como Rousey, há muito talento feminino no topo do esporte.

Rousey fez um lembrete à atual safra de lutadores do UFC — homens e mulheres — de que todos eles compartilham uma responsabilidade que vai além de apenas treinar duro e aparecer para competir.

Parte da razão pela qual ela conseguiu convencer White a trazê-la e à divisão feminina para o UFC foi porque ela comandava muita atenção. Rousey acredita que mais lutadoras precisam perceber que seu trabalho vai muito além de apenas lutar.

“Eu acho que uma coisa que as pessoas não entendem agora como lutadores — e os que entendem fazem isso extremamente bem — é como se você tivesse que promover sua luta tão arduamente quanto treina para ela”, disse Rousey. “Muitas pessoas se sentem tão seguras em sua posição que podem simplesmente aparecer e lutar e devem ter tudo jogado para elas. Não é a empresa que promove você. Você não deveria esperar que a empresa gaste todo esse dinheiro para promovê-lo. O que eles vão fazer? Fazer mais comerciais? Você tem que ir lá e se promover. Você tem que ir lá e ser um personagem e transformar suas lutas em uma história, e as coisas que aprendi com o wrestling profissional.

“Antes mesmo de entrar nisso, eu estava tentando trazer isso para o MMA feminino, e acho que muitas delas esquecem que não devem ser apenas atletas, mas também artistas. Não é algo que você faz paralelamente. É algo que você faz igualmente duro e coloca o mesmo esforço, tempo e foco. Muitas pessoas pensam nisso apenas como um incômodo ou algo que elas têm que fazer porque a empresa as obriga a fazer. É por isso que você vê algumas pessoas que são absolutamente incríveis e ninguém fora do MMA nunca ouviu falar delas.”

ATUALIZAR: Cyborg respondeu.