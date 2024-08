Rondale Moore, do Falcons, vai para a IR com lesão no joelho que encerrará sua temporada

O Atlanta Falcons colocou o wide receiver Rondale Moore na lista de reservas/machucados na quinta-feira devido a uma lesão no joelho que o deixará no final da temporada.

Moore foi levado para fora do campo durante um treino conjunto na quarta-feira com os Dolphins em Miami. Um gesso de ar foi colocado no joelho direito de Moore, e ele foi levado para uma unidade médica no local.

A lesão aconteceu em uma jogada de passe, quando o quarterback novato Michael Penix Jr. atingiu o wide receiver Josh Ali no lado direito da end zone durante os treinos 11 contra 11.

O passe foi incompleto e a jogada aparentemente inconsequente até que Moore foi visto no lado oposto da end zone.

Moore, 24, foi adquirido em uma troca com o Arizona Cardinals em março pelo quarterback Desmond Ridder, que era o titular principal do Atlanta em 2023.

No primeiro gráfico de profundidade dos Falcons de 2024, Moore foi listado como o quarto wide receiver do time e o segundo no slot. Ele desenvolveu química precoce com Penix com o ataque do segundo time.

Em uma ação correspondente na quinta-feira, Atlanta recontratou o apostador Ryan Sanborn, que passou a maior parte da offseason com os Falcons.