Rose Namajunas x Erin Blanchfield é a atração principal do retorno do UFC a Edmonton

As pesos-mosca Rose Namajunas e Erin Blanchfield são as atrações principais do retorno do UFC ao Canadá em 2 de novembro, no Rogers Place, em Edmonton.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou o evento ao Sportsnet do Canadá na quinta-feira.

Namajunas e Blanchfield se enfrentam na luta principal de cinco rounds, enquanto ambos os lutadores buscam dar um passo em direção à disputa pelo título com uma vitória.

Embora ambas tenham perdido para Manon Fiorot em lutas recentes, Blanchfield era amplamente considerada uma das principais concorrentes na divisão antes dessa derrota, enquanto Namajunas conquistou vitórias consecutivas desde que perdeu para a francesa peso-mosca em sua estreia na categoria de 125 libras.

Várias outras lutas também foram anunciadas para o card de Edmonton, incluindo um co-evento principal dos pesos pesados ​​com o líder de nocautes do UFC de todos os tempos, Derrick Lewis, retornando à ação contra Alexandr Romanov. Lewis despachou Rodrigo Nascimento por nocaute no terceiro round em maio, enquanto Romanov parece voltar à coluna das vitórias após uma derrota por finalização para Jailton Almeida em junho.

Ariane Da Silva também retorna para enfrentar a favorita canadense Jasmine Jasudavicius em outra luta no peso mosca, enquanto Marc-Andre Barriault enfrenta Dustin Stoltzfus no peso médio.

Outra canadense, Jamey-Lyn Horth, enfrenta Ivana Petrovic, enquanto a recente O lutador final O finalista Cody Gibson retorna contra Chad Anheliger.

Mais lutas do UFC Edmonton devem ser anunciadas nas próximas semanas.