Ruano, ginasta e atirador, conquista o primeiro ouro olímpico da Guatemala

Uma lesão na coluna acabou com o sonho olímpico de Adriana Ruano como ginasta. Ela voltou como atiradora e ganhou a primeira medalha de ouro olímpica da Guatemala na quarta-feira.

Ruano estava treinando para o campeonato mundial de ginástica de 2011, uma qualificação para as Olimpíadas de Londres no ano seguinte, quando sentiu dores nas costas. Uma ressonância magnética mostrou que a então jovem de 16 anos tinha seis vértebras danificadas — uma lesão que encerrou sua carreira — e o médico de Ruano recomendou que ela começasse a praticar tiro se quisesse continuar no esporte sem agravar suas costas machucadas.

Esse conselho valeu a pena na quarta-feira, quando Ruano conquistou o ouro na armadilha feminina com uma pontuação recorde olímpica de 45 de 50.

“Quando eu era mais jovem, eu sonhava com [competing in] Olimpíadas na ginástica”, ela disse. “Eu nunca pensei que me destacaria neste esporte. Era tudo novo para mim. Foi só quando comecei a assistir e visitar eventos de tiro que pensei que seria possível representar a Guatemala nas Olimpíadas.

“Ultimamente, meu sonho era ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas.”

Ruano fechou os olhos e respirou fundo antes de atingir seu 43º alvo para garantir o ouro com cinco tiros restantes. Ela errou seus dois tiros seguintes depois disso, mas não importou.

Foi um período de voluntariado nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro que a colocou no caminho de volta aos esportes de elite.

“Eu disse a mim mesma: ‘Se eu não puder estar lá como atleta, talvez eu possa estar lá como voluntária’, então eu me inscrevi”, ela disse. “Eles me colocaram no tiro, e eu pude assistir meus companheiros de equipe. Eu pude ver a competição, e esse foi o momento que me inspirou a pensar: ‘OK, talvez se não for na ginástica, eu possa fazer no tiro.'”

Ruano ficou em 26º lugar nas Olimpíadas de 2021 em Tóquio, logo após a morte de seu pai.

A Guatemala nunca havia conquistado uma medalha de ouro nas Olimpíadas e tinha apenas uma medalha de qualquer tipo em sua história até terça-feira, quando Jean Pierre Brol ganhou o bronze na armadilha masculina.

A italiana Silvana Stanco conquistou a prata com 40, e a australiana Penny Smith ficou com o bronze com 32.

A campeã de Tóquio, Zuzana Rehak Stefecekova, não chegou à final, e a número 1 do mundo, Fatima Galvez, ficou em quinto lugar.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.