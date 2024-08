Russell Wilson, do Steelers, foi rapidamente retirado após o drive de pontuação

DETROIT — O técnico Mike Tomlin precisou ver apenas cinco snaps de Russell Wilson e do ataque do time principal do Pittsburgh Steelers na final da pré-temporada no sábado.

Embora os Steelers tenham perdido o jogo por 24 a 17 para o Detroit Lions, a unidade de Wilson marcou seu primeiro touchdown da pré-temporada na única série do quarterback. Depois disso, Tomlin tirou Wilson em favor de Justin Fields, que jogou três séries e liderou uma campanha de pontuação por trás da linha ofensiva do primeiro time.

“Nós só precisávamos de resultados que fossem indicativos de como trabalhamos”, disse Tomlin sobre sua decisão de remover Wilson após uma série. “E então eles conseguiram montar uma pontuação e dirigir e realmente forneceram uma oportunidade de colocar Justin lá mais cedo, e é por isso que fizemos isso.”

Após a saída de Fields, os reservas Kyle Allen e John Rhys Plumlee terminaram o jogo, jogando mais de dois quartos e meio. Embora a ação do jogo da pré-temporada esteja completa, Tomlin disse que esperará para nomear oficialmente um quarterback titular, embora a ação limitada de Wilson no sábado e a “pole position” para começar a pré-temporada sugiram que ele é o grande favorito. Os Steelers são um dos dois times, junto com o New England Patriots, que ainda não nomearam um titular da Semana 1.

“Tomaremos uma decisão no final da nossa semana de trabalho”, disse Tomlin. “Na próxima semana, teremos três dias de trabalho Steelers vs. Steelers e por que não fazer isso então?

“Isso minimiza o trabalho Steelers versus Steelers quando começamos a tomar decisões antes da conclusão disso. Temos tempo suficiente para nos preparar para Atlanta e tomar quaisquer decisões ou anúncios sobre trabalho divisional ou ordens hierárquicas e assim por diante, então faremos isso no final da semana de trabalho.”

Em sua última partida de pré-temporada, Wilson precisou de apenas cinco jogadas para guiar o ataque até a end zone. O quarterback completou ambas as tentativas de passe para 26 jardas, incluindo uma conclusão de 32 jardas para George Pickens em terceira e 11 após o passe anterior para o wide receiver resultar em uma perda de 6 jardas. Duas jogadas depois disso, o running back/wide receiver Cordarrelle Patterson encontrou a end zone enquanto avançava pelo meio para um touchdown de 31 jardas, suas pistas se abrindo graças aos bloqueios oportunos do center novato Zach Frazier e do left guard Isaac Seumalo.

“Semana passada, nós simplesmente não mantivemos o cronograma, e dessa vez nós mantivemos”, disse Wilson. “Eu acho que outra parte disso também, eu disse a vocês no começo da semana, a melhor parte é poder comemorar a end zone com seus companheiros de equipe. Quero dizer, é disso que se trata esse jogo, cara, só de poder entrar lá e fazer isso. Então, temos muito mais trabalho a fazer e temos que manter a cabeça baixa e continuar.”

Wilson jogou cinco séries há uma semana, mas o time não conseguiu colocar nenhum ponto no placar, e o grupo de Wilson converteu apenas um terço para baixo. O coordenador ofensivo Arthur Smith também disse depois que ele foi deliberado nas jogadas para Wilson, limitando especificamente a quantidade de corrida para proteger a lesão na panturrilha do quarterback. Desta vez, porém, Wilson disse que tinha menos restrições.

“Acho que estávamos tentando ser estratégicos na semana passada”, disse ele. “Foi tipo, ok, os médicos me deixaram jogar na semana passada e eu queria jogar na frente dos nossos fãs, vestir a camisa preta e apenas estar lá e estar lá com meus companheiros de equipe. E então acho que esta semana, obviamente, para podermos ir para a estrada, nossos dois primeiros jogos são fora de casa para podermos fazer a cadência de contagem silenciosa e fazer todas as coisas que precisamos fazer para chegar à end zone.”

Embora Fields tenha entrado no lugar de Wilson após o primeiro ataque, a linha ofensiva do primeiro time permaneceu no jogo por uma série.

“Porque eu só queria colocar algumas pessoas ao redor dele que pudessem protegê-lo”, disse Tomlin, explicando a decisão de manter seus titulares da linha ofensiva no jogo.

“Isso é apropriado. Você pode ver que fiquei nervoso quando saímos de alguns desses grupos, e eu o tirei de lá.”

Trabalhando atrás dos titulares, Fields e o ataque, em grande parte composto por jogadores habilidosos do segundo time como Scotty Miller e La’Mical Perine, montaram um drive de pontuação de seis jogadas e três minutos, coroado por um touchdown de Perine. Fields conectou-se com Van Jefferson para um ganho de 5 jardas na primeira jogada do drive e, duas jogadas depois, ele acertou o tight end MyCole Pruitt para um passe de ação de jogo de 22 jardas pelo meio para posicionar a unidade na linha de 2 jardas.

Mas nem tudo foi bonito para Fields. Ele teve outra troca de fumble com o centro, dessa vez com Zach Frazier na terceira descida em sua segunda série. E ele terminou a terceira série pegando outro sack.

“Eles se saíram bem, mas também há espaço para crescer”, disse Fields sobre a linha ofensiva. “Então, vamos apenas olhar para os erros que cometemos e em quais jogadas poderíamos ter feito melhor e melhorar.”

Ainda assim, Tomlin disse que estava satisfeito com o trabalho geral de seus quarterbacks na oportunidade final de expor seus argumentos para a vaga de titular.

“Ambos moveram a bola”, disse Tomlin. “Eles ganharam posses de bola. Eles conseguiram colocar a bola na end zone. Coisas que não tínhamos feito até este ponto o suficiente na pré-temporada.”