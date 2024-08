Ryan Crouser completa tricampeonato no arremesso de peso nas Olimpíadas

PARIS — O americano Ryan Crouser se tornou o primeiro homem a conquistar três títulos olímpicos no arremesso de peso no sábado, adicionando mais uma medalha de ouro ao seu repleto armário de troféus com um poderoso arremesso de 22,90 metros.

“Arremessar uma bola de 16 libras não é fácil para o corpo”, disse Crouser. “Arremessá-la o mais forte que puder, o mais longe que puder, te derrota.

“Ser campeão olímpico por três consecutivos é uma espécie de testamento da dedicação total e do trabalho duro que foi feito. Apenas focar e perceber que é um trabalho de 365 dias por ano.”

O compatriota de Crouser, Joe Kovacs, ganhou a prata e o jamaicano Rajindra Campbell, levou o bronze.

O recordista mundial lutou contra um problema no nervo do cotovelo este ano, mas não teve problemas no Stade de France, onde fez seu melhor arremesso da temporada na terceira tentativa e aplaudiu com satisfação.

“A dúvida e as lesões que causaram isso me fazem apreciar tudo ainda mais”, disse Crouser.

Ele acrescentou que seu sistema de apoio o ajudou a superar esses sentimentos de incerteza. A mera presença de alguns de seus entes queridos nos Jogos também ajudou, disse ele.

“Tenho muita sorte de ter minha família aqui. Eu não os vi”, disse Crouser. “Eles estão correndo por Paris, se divertindo muito. Eu tenho treinado e saído no [Olympic] Vila apenas matando o tempo e esperando para competir.

“Eles têm feito aulas de culinária, têm visto a Torre Eiffel. Então estou com um pouco de inveja. Tenho que pôr a diversão em dia.”

A vitória destacou o domínio total dos Estados Unidos no evento, já que eles ganharam 20 medalhas de ouro olímpicas masculinas no arremesso de peso. O próximo país mais próximo é a Polônia, com três.

Crouser, duas vezes campeão mundial, bateu palmas e comemorou ao marcar 22,64 em seu primeiro arremesso, o que teria sido bom o suficiente para levá-lo ao topo do pódio.

Ele incentivou a multidão antes de fazer sua segunda tentativa e ergueu o punho após lançar 22,69, e os fãs explodiram quando ele melhorou a marca com o terceiro lançamento.

A chuva começou a cair no meio da competição e vários competidores escorregaram, incluindo Crouser, que cometeu faltas nas duas tentativas seguintes e não conseguiu fazer o sexto arremesso, garantindo o ouro.

Crouser, que disse acreditar que pode melhorar seu próprio recorde mundial de 23,56, levantou os braços e sorriu amplamente enquanto a multidão aplaudia sua mais recente conquista.

Campbell estava no radar de poucos observadores antes da ação de sábado, mas chamou a atenção do público com um tremendo arremesso de 22,15 em sua segunda tentativa.

Kovacs estava em quarto na classificação quando subiu ao pódio de forma dramática, acertando o tempo de 22,15 em sua tentativa final para igualar a melhor marca de Campbell.

Ele levou a prata sobre o jamaicano com base em seu segundo melhor arremesso.

Coley Harvey, da ESPN, contribuiu para esta história.