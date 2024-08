Ryan Reynolds defende Jamie Lee Curtis após críticas da Marvel, canalizando ‘Deadpool’

Ryan Reynolds está pesando Jamie Lee Curtis As críticas da Marvel e o subsequente pedido de desculpas… e a resposta do ator à situação deixariam Deadpool orgulhoso.

Ryan foi ao X na quinta-feira em meio ao anúncio de Jamie Lee de que ela iria parar com a “confusão” – com RR deixando claro que o pedido de desculpas não era necessário em primeiro lugar.

Ele parecia canalizar seu personagem rebelde Deadpool com seu sentimento aqui, enquanto escrevia… “Espere, espera-se que todos peçam desculpas por criticar a Marvel pós-Fim de jogo?”

Se estivermos traduzindo isso corretamente… Ryan está essencialmente dizendo que todos têm direito à sua opinião (mesmo aqueles que criticam a Marvel)… então, as pessoas podem relaxar com o aperto de pérolas, o que está de acordo com seu personagem.