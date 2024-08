Rypien lança 3 TDs, Bears vencem jogo do Hall da Fama encurtado pela tempestade

CANTON, Ohio — Enquanto Caleb Williams, CJ Stroud e outros titulares de ambos os times assistiam da lateral, os novos kickoffs da NFL não trouxeram nenhuma emoção.

Brett Rypien roubou a cena antes que raios e chuva forte encerrassem o jogo mais cedo.

O veterano quarterback lançou três passes para touchdown, liderando o Chicago Bears na vitória por 21 a 17 sobre o Houston Texans na noite de quinta-feira no Hall da Fama.

A abertura do jogo de exibição da NFL foi interrompida faltando 3:31 minutos para o fim do terceiro quarto e foi cancelada após um atraso de 36 minutos.

Escolhas dos editores

Todos os olhos estavam voltados para a nova regra radical de kickoffs da NFL no começo. A liga redesenhou dramaticamente a jogada, visando revivê-la após um recorde de retornos baixos na temporada passada.

Nenhum dos oito kickoffs foi retornado além do 32. Três foram trazidos de volta para o 26, uma jarda a mais do que o antigo touchback. Houve um touchback que saiu para o 30.

“Você nunca sabe até entrar no jogo e jogar”, disse o wide receiver do Bears, Collin Johnson, que fez um tackle no kickoff de abertura. “A velocidade e o timing são drasticamente diferentes. É muito mais rápido.”

Tyson Bagent começou por Williams, a escolha geral nº 1 que tem enormes expectativas em Chicago. Davis Mills estava sob o centro em vez de Stroud, o Novato Ofensivo do Ano de 2023 da AP.

Rypien terminou 11 de 15 para 166 jardas com passes para TD de 20 e 9 jardas para Johnson e 22 jardas para Tommy Sweeney. Rypien, que teve 2-2 como titular em quatro temporadas com os Broncos e Rams, entrou no acampamento como o terceiro QB reserva.

“Este significou muito para mim”, disse Rypien. “Eu fiquei com um gosto ruim na boca durante toda a offseason depois da minha última partida em Green Bay [on Nov. 5]. Eu não sabia como seria essa temporada, não sabia se teria a chance de competir por alguma coisa.”

Mills, que teve um desempenho de 5-19-1 como titular nas duas temporadas anteriores à chegada de Stroud, terminou com 10 de 13 passes para 102 jardas e um passe para touchdown de 9 jardas para Teagan Quitoriano para fechar o primeiro ataque.

O veterano Case Keenum lançou um passe para touchdown de 4 jardas para Cam Akers, dando aos Texans uma vantagem de 17 a 7 no final do segundo tempo.

Rypien liderou os Bears em um drive de 72 jardas em apenas 58 segundos nos minutos finais do primeiro tempo. Seu passe para TD para Sweeney cortou para 17-14. Ele colocou os Bears na frente com o strike de 9 jardas para Johnson no terceiro.

“Como reserva, você tem que estar pronto a qualquer momento”, disse Rypien. “Você nunca sabe quando essa oportunidade vai aparecer. Você tem que entrar e executar quando não teve tantas repetições.”

Steven Sims, de Houston, recebeu o chute inicial de Cairo Santos na linha de 5 jardas e correu 21 jardas antes de ser derrubado na linha de 26. Depois que os Texans marcaram, Tyler Scott, de Chicago, pegou o chute inicial de Ka’imi Fairbairn na linha de 7 e o retornou 19 jardas até a linha de 26.

Os touchbacks costumavam fazer com que o ataque começasse na linha de 25 jardas.

Scott pegou o terceiro kickoff a uma jarda de profundidade na end zone e escolheu devolvê-lo em vez de fazer um touchback. Ele foi derrubado na linha de 20. Os Bears foram penalizados por sair cedo — apenas os dois retornadores e o chutador podem se mover até que a bola seja pega — mas os Texans recusaram.

“Eu digo que os times de kickoff venceram”, disse o técnico do Bears, Matt Eberflus. “Bom trabalho dos times de cobertura. Parecia que os times de retorno lutaram para ficar nos bloqueios.”

Os Texans foram os piores na AFC Sul no ano passado, atrás do técnico novato DeMeco Ryans, Stroud e do Novato Defensivo do Ano Will Anderson Jr. Houston terminou com 11 vitórias, avançando para a rodada divisional dos playoffs.

Os Bears esperam dar um salto semelhante de 7-10 para os playoffs após selecionar Williams primeiro, adicionar o wide receiver Rome Odunze com a nona escolha e reformular o elenco na agência livre.

Câmera Saudável

Akers mostrou rapidez em uma recepção de 14 jardas que precedeu sua recepção de TD. Ele também correu por 13 jardas em cinco corridas. Akers está tentando voltar com os Texans depois que a temporada passada terminou cedo para ele depois que ele rompeu seu tendão de Aquiles pela segunda vez em três anos.

O tempo de Tyson

Bagent, que passou de novato não selecionado da potência da Divisão II Shepherd University para 2-2 como titular substituindo Justin Fields na temporada passada, jogou apenas uma série. Ele completou 2 de 3 passes antes de Rypien assumir.

Primeiras coisas no Hall da Fama

Muitos fãs dos Bears e dos Texans na multidão foram ver dois de seus favoritos vestirem as jaquetas douradas na tarde de sábado.

Devin Hester, o dinâmico armador que retornou um recorde da liga de 14 punts para touchdowns e correu mais cinco kickoffs para touchdowns durante uma carreira de 11 anos, passada principalmente em Chicago, será o primeiro jogador puro a entrar no Hall da Fama.

Andre Johnson, o wide receiver sete vezes eleito para o Pro Bowl, será o primeiro membro dos Texans a ser introduzido.

Hester e Johnson receberam as mais altas ovações antes do jogo, quando a Classe de 2024 foi apresentada.

O grande jogador dos Bears, Steve McMichael, que não pôde comparecer à sua posse porque está em estágio avançado de ELA, foi representado por sua esposa, Misty.