Sabrina Carpenter e Jenna Ortega ficam sangrentas em novo e polêmico vídeo

Sabrina Carpenter e Jenna Ortega se uniram para um videoclipe deliciosamente distorcido para o novo single de Carpenter, “Gosto.” O vídeo começa com um aviso ousado sobre violência gráfica, mas não se deixe enganar; as palhaçadas caóticas que se seguem são mais divertidas do que perigosas. É uma homenagem hilária às fantasias de vingança, lembra o estilo de Quentin Tarantino, mas com um toque de desenho animado.

No vídeo, Carpenter e Ortega se encontram em uma competição feroz pelo afeto de um namorado, interpretado por Rohan Campbell. A rivalidade aumenta rapidamente, levando a uma série de confrontos absurdamente violentos.

De atear fogo em Carpenter a jogá-la pela janela e até mesmo empalá-la em uma cerca branca, Ortega faz de tudo. Mas Carpenter não recua; ela entrega sua própria parcela de retaliação ultrajante. O clímax é chocante e cômico, culminando com as duas mulheres casualmente se afastando do funeral do namorado, tomando café e comparando notas sobre sua experiência compartilhada.

Carpenter descreve perfeitamente o tom do vídeo: “Por mais estranho que pareça, as armas do crime, as amputações e os baldes de sangue que ela e Jenna Ortega derramam no clipe hilariante ao estilo Tarantino são mais como um desenho animado..” Essa mistura de humor negro e violência exagerada cria um espetáculo divertido que mantém os espectadores envolvidos e rindo.

Violência gráfica encontra comédia sombria

A música “Gosto” faz parte do sexto álbum de Carpenter, “Curto e Doceque foi lançado junto com o vídeo. O álbum inclui sucessos lançados anteriormente como “Por favor, por favor, por favor” e “Expressobem como uma variedade de novas faixas, como “Ferramentas mais afiadas” “Coincidência,” e “Burro e Poético.” Carpenter colaborou com Julia Michaels e Amy Allen na composição, enquanto John Ryan e Ian Kirkpatrick ficaram responsáveis ​​pela produção.

No geral, o vídeo “Taste” é imperdível para os fãs de Sabrina Carpenter e Jenna Ortega. Ele mistura com sucesso comédia sombria com música cativante, exibindo a química e o timing cômico das atrizes.

Com sua premissa ultrajante e espírito lúdico, o vídeo se destaca como uma visão revigorante do tema do triângulo amoroso, provando que, às vezes, um pouco de violência gráfica pode ser hilariantemente divertida.