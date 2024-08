Sabrina Carpenter namora Jenna Ortega no novo videoclipe ‘Taste’

Barry Keoghan pode querer desviar os olhos … porque Sabrina Carpinteiro está beijando ninguém menos que Jenna Ortega!

As garotas fizeram os corações dos fãs dispararem e falarem sobre uma sessão de amassos quentes e pesados ​​​​no novo videoclipe de Sabrina para “Taste”, que foi lançado na sexta-feira.

O vídeo claramente se inspira nas costeletas de terror características de Jenna… com bonecos de vodu, facões, poderes sobrenaturais e membros voando por toda parte enquanto eles brigam pelo mesmo cara.

Mas justamente quando você pensa que Jenna venceu o confronto com seu boca a boca sensual com o cara – reviravolta na história – acontece que tudo se resume à atração ardente que as garotas sentem uma pela outra.

O beijo deles, junto com a letra, ‘Você apenas terá que me provar quando ele estiver beijando você’, encerra o vídeo com um estrondo… revelando que esses dois encontram seu feliz para sempre… um com o outro.