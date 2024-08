Salif Mane se inspira no falecido pai antes da estreia olímpica

PARIS — Nos últimos três anos, os dias de competição começaram da mesma forma para Salif Mane.

O saltador triplo americano pega seu telefone, abre seu aplicativo de correio de voz, rola até uma série de mensagens de voz salvas e aperta o play.

Então, ele ouve as palavras de um homem cujo amor e presença Mane continua a sentir, apesar de não poder mais tocá-lo.

“Ei, Salif Mane. Como vai? Você está bem? Como vão as coisas?

“Estou rezando por você. Boa sorte.”

Quando Mané, 22 anos, entrar no Stade de France na quarta-feira à noite para fazer sua estreia olímpica na fase classificatória do salto triplo masculino, essas palavras estarão ecoando em sua cabeça.

“É só muita motivação”, Mane disse à ESPN, fungando enquanto engasgava com as lágrimas. “Isso me ajuda. Me mantém calmo. Me ajuda a lembrar qual é o objetivo final, e para que você está fazendo isso, e para quem você está fazendo isso?”

Quem, neste caso, é Thierno Mane, pai de Salif.

No início da pandemia da COVID-19, Thierno, um antigo funcionário de restaurante no Rockefeller Plaza, no centro de Nova York, adoeceu. Após um surto prolongado, ele morreu. Ele tinha 67 anos.

Nativos do Senegal, Thierno e sua esposa Fatou Seye imigraram para Nova York no final dos anos 1990. Eles se estabeleceram no Bronx, o bairro onde Seye continua a administrar um negócio de tranças de cabelo.

“Ela é uma mulher fenomenal, muito trabalhadora, e tem me apoiado muito”, disse Salif. “Quero dizer, ela está começando a aprender sobre atletismo e a entender exatamente o que eu faço.

“Tipo, eu apenas mostro a ela vídeos de salto triplo e digo, ‘É isso que eu faço.’ E eu apenas conto a ela sobre como funciona, a distância, como as Olimpíadas e todas essas coisas funcionam.”

Nas eliminatórias olímpicas no Oregon, há um mês, cada parte da sequência de salto triplo de Mane funcionou melhor do que em qualquer outro momento de sua jovem carreira.

Depois de já ter entrado para a equipe olímpica com saltos iniciais nas finais que foram bons o suficiente para se classificar, ele liberou um formidável recorde pessoal de 17,52 metros em sua tentativa final. Isso o levou a uma vitória de medalha de ouro e permitiu que ele corresse a distância padrão americana para Paris.

O salto de Mane foi o sexto mais longo do mundo este ano. É por isso que o campeão do salto triplo da NCAA de 2024, filho de Fairleigh Dickinson, de repente se tornou um medalhista em potencial.

“Eu fiquei tipo, ‘Não, não tem jeito. Isso é loucura'”, disse Mane, refletindo sobre ver “17.52” piscando na tela. “Normalmente, quando você tira a areia, você realmente não sabe a distância. Mas você sabe que é longe.”

Quando Mane reagiu ao seu salto, ele se perdeu na euforia do momento.

Primeiro, ele jogou um punhado de areia de volta no buraco com o estalo do pulso e a velocidade de uma bola rápida de Nolan Ryan.

Então veio a sequência de gritos: altos, enfáticos, dinâmicos. Cada vez que ele gritava, ele saltava e saltava em passadas longas e enérgicas de volta para o salto em linha reta.

A exuberância contrastava fortemente com o que grande parte de sua vida tinha sido nos últimos quatro anos.

Perda e tristeza são sentimentos inevitáveis.

“Meu pai, ele era meu maior apoiador”, disse Mane, sua voz continuando a falhar. “Lembro-me da primeira vez que apareci no noticiário, ele estava tão feliz.”

Antes do clipe ir para a televisão, Thierno disse ao filho para ter certeza de que ele pegou seu telefone para gravar o momento em que ele apareceu na tela. Thierno queria ver a estreia televisionada de Salif, e ele queria que sua própria cópia do vídeo fosse enviada a ele imediatamente.

Na próxima vez que Thierno estava no trabalho, ele pegou seu telefone e mostrou o clipe para todos que encontrou.

“Ele teve um papel importante durante meus anos de ensino médio e meu primeiro ano de faculdade”, disse Mane. “Eu pratiquei o esporte um pouco por ele, porque eu só queria vê-lo feliz e mostrar a ele que eu realmente fiz isso.

“Eu só queria que ele estivesse aqui e me visse ter sucesso do jeito que tenho agora.”

Mane foi apresentado ao salto triplo quando era calouro na Bronx High School for Medical Science. Como muitos saltadores, ele começou no atletismo como corredor.

“Então decidi que não gostava de correr”, disse Mane. “Eu não era rápido o suficiente para isso.”

Assim, um saltador triplo nasceu. Quando percebeu mais tarde naquele ano que sua forma inicial e fundamentos precisavam de trabalho, Mane entrou em uma toca de coelho do YouTube para aprender como executar o salto corretamente.

Seus educadores? Todos atletas olímpicos.

Christian Taylor, o americano recentemente aposentado medalhista de ouro nos Jogos de Londres e Rio; Will Claye, o americano que levou a prata em ambas as Olimpíadas, terminando logo atrás de Taylor; e Pedro Pichardo, o atual medalhista de ouro olímpico de Portugal, que venceu o evento em Tóquio, foram todos atletas que Mane observou.

Nas seletivas dos EUA, Mane superou dois deles e ganhou uma viagem para Paris: Claye e Taylor.

“Foi legal competir contra eles”, disse Mane. “Eles realmente me motivaram no meu último salto. Significou muito. Durante toda a competição, todos estavam me motivando, mesmo depois que eu tinha vencido. Então foi assim que consegui dar aquele salto realmente grande por último.”

O cubano Pichardo é o melhor saltador triplo do mundo e o favorito à medalha de ouro.

“Esses caras eram basicamente como o projeto da minha carreira”, disse Mane. “Eu os assistia, gravava seus saltos na tela, levava para os treinos e tudo mais. Para poder ver [Taylor and Claye] lá, e me ver competir significou muito.”

Enquanto se prepara para dar os maiores saltos de sua vida, se apresentando diante de vários parentes do Senegal que agora chamam a França de lar — e um estádio lotado de fãs, Mane se conforta sabendo que haverá mais alguém assistindo também. Mesmo que Thierno Mane não esteja fisicamente dentro do Stade de France, sua presença será sentida, no entanto.

Para garantir isso, Salif Mane retomará a rotina que começou em 2021, quando começou a saltar em Fairleigh Dickinson. Ele pegará seu telefone, tocará para abrir seu aplicativo de correio de voz, rolará até uma série de mensagens de voz salvas e pressionará play. Então, as palavras o invadirão.

“Ei, Salif Mane. Como vai? Você está bem? Como vão as coisas?

“Estou rezando por você. Boa sorte.”