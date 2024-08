Salma Hayek chega em agosto com uma armadilha para sede de biquíni

Salma Hayek está chegando um novo mês com uma boa e velha armadilha para sede… e você tem que ver como ela está hoje em dia em um maiô de duas peças.

Salma tirou as meninas e as levou para nadar… compartilhando um vídeo dela mergulhando em uma piscina… ou como ela chama, “mergulhando em agosto”.

Salma está arrasando há algumas décadas… e é difícil acreditar que ela tem 57 anos aqui… ela é como um bom vinho, só melhorando com a idade.

Esta armadilha da sede em particular foi um evento de dois dias… Salma postou algumas fotos no mesmo biquíni e meia quarta-feira, mostrando-a em várias posições em uma cadeira flutuante. Então, ela trouxe grandes armas na quinta-feira com o vídeo.