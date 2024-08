Sami, filha de Charlie Sheen, vai à faca para fazer plástica no nariz

Sam Sheen está estreando uma nova parte do corpo para seus seguidores OnlyFans – Denise Richards dar Charlie Sheen A filha foi à faca mais uma vez para melhorar, aos olhos, o rosto.

Ela fez a grande revelação de seu novo nariz na terça-feira no TikTok, explicando por que se sentiu compelida a fazer uma rinoplastia quase 8 meses depois de fazer uma plástica nos seios.

De acordo com Sami, ela nunca foi fã de seu bico e o usaria no Photoshop em quase todas as fotos … pois ela o achava fotografado “horrivelmente”.