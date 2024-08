Sanaa Lathan revisita ‘Love & Basketball’ no Sparks-Liberty

Para você, essa é a premiada atriz Sanaa Lathan, mas para aqueles que conhecem Monica Wright-McCall no filme de romance de 2000 “Love & Basketball”, ela é Monica.

Lathan estava na quadra da Crypto.com Arena durante a derrota do Los Angeles Sparks por 103 a 68 para Breanna Stewart e o New York Liberty na noite de quinta-feira, em uma espécie de retorno ao lar para ela.

Em “Love & Basketball”, Lathan interpretou o papel de Monica Wright, uma jogadora de basquete de Los Angeles que jogou pela ilustre Crenshaw High School. Sua paixão, Quincy McCall — interpretado pelo ator Omar Epps — também jogou pela Crenshaw, onde eles se tornaram um casal após o baile de formatura do ensino médio.

Os dois assinaram para jogar basquete pelo USC Trojans, onde McCall era a estrela e Wright conquistou seu espaço para jogar muitos minutos.

Após a carreira universitária de McCall, ele entrou para a NBA, onde jogou com o Los Angeles Lakers. Mas depois de passar por algumas mudanças e consertar seu relacionamento, Wright e McCall se casam depois que o personagem de Lathan é apresentado como parte da escalação inicial do Sparks, vestindo o número 32.

Lisa Leslie e Magic Johnson, membros do Hall da Fama do Basquete, fizeram aparições no filme.

Lathan ganhou um prêmio BET de melhor atriz pelo papel.