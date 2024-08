Saúde Por Todo Canto realizará edição dupla no PSF Palmeira Alta e PSF Santa Margarida

Nesta quarta-feira (21), a Prefeitura de Penedo irá realizar mais uma edição do Saúde Por Todo Canto, em dose dupla. A ação será realizada nos PSF Palmeira Alta e PSF Santa Margarida, que realizar atendimento aos moradores com médicos especialistas para zerar a demanda reprimida das unidades.

A ação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizará nas unidades ultrassonografias, exames laboratoriais no Expresso Saúde e consultas oftalmológicas, além de vacinação e realização de testes rápidos.

Terá também atividades de Educação em Saúde com a Equipe EMUTI Senhor dos Pobres e a realização do cadastro do Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar para as pessoas que se enquadraram nos critérios da iniciativa que disponibiliza consulta e óculos sem custo para os beneficiários.

Os educadores físicos vão realizar uma aula de zumba, a Secretaria da Mulher estará presente com a Tenda da Mulher e será realizada a entrega dos kits enxovais para gestantes do programa Cegonha Penedense.

As consultas e exames foram previamente agendados com os usuários ao longo da semana. Os atendimentos do Saúde Por Todo Canto começarão a partir das 7h no PSF Santa Margarida e às 13h no PSF Palmeira Alta.



Por Fellype Barreto