Scott de Howard irritado com TD tardio de Rutgers; Schiano defende jogo

PISCATAWAY, NJ — O técnico do Howard, Larry Scott, não ficou satisfeito com o colega da Rutgers, Greg Schiano, depois que os Scarlet Knights marcaram um touchdown na jogada final da vitória por 44 a 7 na noite de quinta-feira.

Scott atravessou o campo e apertou a mão de Schiano depois que o jogo terminou e pareceu dizer algo ao técnico da Rutgers. Schiano se virou e não ficou claro se ele respondeu.

Em sua entrevista coletiva pós-jogo, Scott deixou claro que não gostou de ver Antwan Raymond marcar em uma corrida de 11 jardas quando o tempo expirou no regulamento. Ele disse que não era isso que ele teria feito.

Quando perguntado sobre o que ele disse a Schiano, ele se recusou a dizer.

Scott disse que não sabia por que Schiano fez o que fez no final do jogo, mas sentiu que a situação poderia ter sido tratada de forma diferente e ficou frustrado com o que aconteceu.

“Acho que somos duas pessoas competitivas”, disse Scott. “E nessa situação, eu escolheria lidar com isso de forma um pouco diferente. Não posso falar por ele. Tenho muito respeito pelo técnico Schiano, pelo que ele fez e pelo que ele conseguiu fazer. Mas somos ambos competitivos. E nessa situação, você sabe, só um pouco de frustração surgiu porque pensei que teria sido tratado de forma diferente. Mas ele poderia muito bem.”

Schiano não se desculpou pela forma como treinou.

“Os caras praticaram todo o training camp. Eles merecem jogar”, disse Schiano. “Não houve pressa. Se houve pressa, você não usa timeouts quando tem a bola. Você deixa o jogo terminar. Isso não foi retaliação. Nós íamos fazer jogadas. Trouxemos um time aqui para jogar contra nós. Nós os trouxemos aqui. Nós os trouxemos, temos que vencer e temos que ter repetições. E eles estavam lá, nós os pegamos.”

Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Howard pediu dois tempos em sua posse anterior e perdeu a bola em sua própria linha de 31 jardas.

Raymond teve corridas de 20 e 11 jardas na pontuação no último drive de duas jogadas, quebrando vários tackles em cada corrida. Não houve nenhum try de ponto após o tempo expirar, e o jogo terminou abaixo do total da ESPN BET de 51,5.

Schiano disse que Scott é um bom treinador, a quem ele respeita.

“Estou muito confortável com a maneira como lidamos com nosso time, com a maneira como lido com nosso time. E se eu não estivesse, eu diria isso a você também”, disse Schiano.

O atual campeão de corrida da Big Ten, Kyle Monangai, igualou seu melhor desempenho na carreira ao correr por 165 jardas e fazer um touchdown na vitória da Rutgers, enquanto o quarterback transferido Athan Kaliakmanis lançou três touchdowns.

Howard é o bicampeão da Mid-Eastern Athletic Conference.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.