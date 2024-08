Scottie Scheffler chama o formato de playoff do PGA Tour de “bobo”

O jogador de golfe número 1 do mundo, Scottie Scheffler, chegou ao TPC Southwind em Memphis, Tennessee, esta semana com uma medalha de ouro olímpica recém-conquistada no pescoço.

Mas, com o início dos três eventos do PGA Tour, na quinta-feira, no FedEx St. Jude Championship, Scheffler foi questionado sobre o troféu que lhe escapou até agora em uma carreira que, de outra forma, teria sido brilhante: a FedEx Cup.

Com base em seu desempenho ao longo da temporada, Scheffler começou cada um dos dois últimos Tour Championships no East Lake Golf Club, em Atlanta, com 10 abaixo do par em tacadas iniciais, pelo menos duas tacadas melhor do que qualquer outro.

Em 2022, Scheffler desperdiçou uma vantagem de seis tacadas ao marcar 3 acima do par 73 na rodada final e perdeu para Rory McIlroy por um. No ano passado, Scheffler começou com 10 abaixo do par e foi apenas 1 abaixo do par em 72 buracos sozinho. Ele empatou em sexto com 11 abaixo do par, 16 tacadas atrás do vencedor Viktor Hovland.

Não é de se admirar que Scheffler, bicampeão do Masters, não goste muito do formato de playoff do circuito.

“Falei sobre isso nos últimos anos, acho bobo”, disse Scheffler na quarta-feira durante uma coletiva de imprensa no TPC Southwind. “Você não pode chamar isso de uma corrida de temporada inteira e resumir tudo em um torneio.

“Hipoteticamente, chegamos a East Lake e meu pescoço inflama e não cura como aconteceu no Players. Termino em 30º na FedEx Cup porque tive que desistir do último torneio? Essa é realmente a corrida de uma temporada inteira? Não, é o que é.”

McIlroy, que ganhou a FedEx Cup um recorde de três vezes, gosta do formato porque dá a todos a chance de tentar alcançar Scheffler nas próximas três semanas.

Com seis vitórias, incluindo quatro dos oito eventos de assinatura que concederam pontos elevados da FedEx Cup, Scheffler tem 5.993 pontos. Ele tem uma vantagem de quase 2.000 pontos sobre Xander Schauffele (4.057) e mais do que o dobro de pontos que McIlroy (2.545).

“Eu amo esse formato porque se não fosse esse formato, nenhum de nós teria chance contra Scottie porque ele está muito à frente”, disse McIlroy. “Então eu realmente gosto desse formato.”

McIlroy reconhece que o Tour Championship provavelmente não é a maneira mais justa de determinar o campeão da temporada do tour. Mas ele diz que é provavelmente a melhor maneira de tornar o torneio de fim de temporada interessante para os fãs.

“Acho que isso torna o Tour Championship mais emocionante do ponto de vista do consumidor”, disse McIlroy. “É o reflexo mais justo de quem foi o melhor jogador do ano? Provavelmente não. Mas acho que neste momento não estamos em um momento totalmente justo; estamos em um momento de entretenimento e de tentar oferecer o melhor produto possível.”

Haverá dois eventos de playoff da FedEx Cup disputados antes do Tour Championship. Scheffler jogou bem em quase todos os lugares nas últimas três temporadas, mas seus resultados não foram ótimos no TPC Southwind.

Scheffler não tem um top 10 em seis largadas. Ele perdeu o corte em 2022 e empatou em 31º com 6 abaixo do par na temporada passada.

“É difícil para mim lembrar dos últimos anos”, disse Scheffler. “As pontuações são tipicamente baixas aqui, e eu realmente não dei tacadas tão baixas. Por que isso é, alguns anos eu não batia bem, alguns anos eu não dava putts bons. Como eu disse, eu sinto que é um campo de golfe que deve ser adequado para mim. Não é muito largo. Você tem que dar boas tacadas. Os greens das Bermudas são onde eu cresci.”

Os 50 melhores golfistas na classificação de pontos da FedEx Cup após o FedEx St. Jude Championship avançarão para o BMW Championship da próxima semana no Castle Pines Golf Club em Castle Rock, Colorado. É a primeira parada do tour naquele campo desde 2006.

Os 30 melhores golfistas após as duas primeiras etapas dos playoffs da FedEx Cup competirão no Tour Championship, onde Scheffler deve começar novamente na liderança.

“É um torneio divertido”, disse Scheffler. “Eu realmente não o considero uma corrida de temporada inteira, como eu acho que é chamado. Mas você tem que descobrir uma maneira de encontrar um equilíbrio entre ser um bom produto de TV e ainda ser uma corrida de temporada inteira.

“No momento, não sei exatamente como estão as classificações ou algo assim, mas sei que não se pode chamar isso de corrida de temporada quando se trata de um torneio de jogo por tacadas no mesmo campo de golfe a cada ano.”