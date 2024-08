Scottie Scheffler dispara 65, agora com 7 no Tour Championship

ATLANTA — Scottie Scheffler começou o Tour Championship com uma vantagem de duas tacadas com base em sua temporada dominante. E então ele pareceu dominante como sempre na quinta-feira, postando a melhor rodada em 6 abaixo do par 65 para construir uma vantagem de sete tacadas e dar um grande passo em direção ao título da FedEx Cup.

Scheffler teve cinco birdies nos últimos sete buracos em uma tarde escaldante no reformado East Lake, se destacando de Xander Schauffele e de todos os outros.

Ele fez birdie do bunker no par-5 do 18º buraco com um putt de 8 pés e garantiu seu lugar no livro de recordes do PGA Tour com um asterisco. Ninguém nunca liderou por sete após 18 buracos desde que o tour mantém tais recordes.

O asterisco é porque ele teve apenas uma tacada a mais que Collin Morikawa e outros quatro, que tiveram 66 cada.

Este é o sexto ano do formato “golpes iniciais” na final da FedEx Cup. Scheffler foi o cabeça de chave nº 1 com base em suas seis vitórias no PGA Tour, que inclui o Masters e o The Players Championship. Ele começou o torneio com 10 abaixo do par e com uma vantagem de duas tacadas sobre Schauffele, o vencedor de dois majors e cabeça de chave nº 2.

Este é o terceiro ano consecutivo em que Scheffler começa na liderança. Ele ainda não ganhou a FedEx Cup e seu bônus de US$ 25 milhões. E pelo que parece, isso não estava em sua mente.

“Eu não estava pensando na liderança lá fora hoje. Não há razão para isso. É o primeiro dia do torneio. São 72 buracos. É muito tempo lá fora para jogar com uma liderança”, disse Scheffler. “Eu estava apenas focado em permanecer no meu próprio mundo e continuar apenas tentando executar.”

Ele recebeu um rápido lembrete de que uma vantagem de duas tacadas na quinta-feira — ou mesmo em um domingo — não é nada para comemorar. Schauffele compensou esse déficit no buraco de abertura com um birdie de 8 pés, enquanto Scheffler fez seu único bogey ao ter que jogar perto do green atrás de uma árvore.

Scheffler, com base em uma tacada de birdie de 35 pés no buraco 7 — sua segunda mais longa da temporada — liderou por um quando eles fizeram a curva e então deixou seu companheiro medalhista de ouro olímpico para trás.

Schauffele perdeu uma chance de birdie de 8 pés no buraco 10 e um putt de par de 5 pés no buraco 11. Scheffler fez birdie nos três buracos seguintes, pois Schauffele não conseguiu encontrar um fairway, o que o levou a não ter nenhuma chance razoável de birdie.

“Acho que, na verdade, pontuei OK pelo quão mal eu bati”, disse Schauffele, que foi para o campo de tiro quando sua rodada acabou. “No geral, foi um dia meio ‘meh’. Não foi algo de que eu fiquei orgulhoso ou enojado.”

A diferença entre os dois melhores jogadores de golfe deste ano era clara: Scheffler conseguia controlar sua distância do fairway, Schauffele adivinhava as tacadas no rough.

“Parecia que Scottie estava em quase todos os fairways”, disse Schauffele. “Parecia que ele estava fazendo prática de wedge enquanto estava lá.”

Scottie Scheffler errou apenas dois greens e fez putts para birdie ou melhor nos últimos 14 buracos na quinta-feira. Kevin C. Cox/Getty Images

De fato, Scheffler errou apenas dois greens e fez putt para birdie ou melhor em seus últimos 14 buracos. O jogador número 1 do mundo acertou no final, e com a vantagem inicial, ele estava 16 abaixo do par.

Mas essa perseguição pelo bônus de US$ 25 milhões está longe de acabar, e Scheffler é a prova disso. Ele era o cabeça de chave e liderava por cinco tacadas após a primeira rodada do Tour Championship de 2022. Esse também foi o ano em que ele assumiu uma liderança de seis tacadas na rodada final e perdeu para Rory McIlroy.

Apenas outro favorito liderou após o primeiro dia desde que esse formato começou em 2019. Foi Patrick Cantlay, que liderou por dois e venceu a FedEx Cup por uma tacada.

Morikawa tem um histórico de grandes começos. Ele compensou um déficit de nove tacadas em uma rodada no ano passado com 61. Neste dia, ele fez seis birdies seguidos no back nine, e seus 66 o colocarão no grupo final com Scheffler na sexta-feira.

Morikawa e Schauffele (70) estavam em 9 abaixo do par. Outro grupo que voltou foi um grande grupo que incluía Adam Scott (66), Hideki Matsuyama (70) e Keegan Bradley, que foi do nº 50 para o nº 4 ao vencer o BMW Championship na semana passada.

A pontuação não foi terrivelmente baixa no novo East Lake, com seus greens fortemente contornados, áreas aparadas rente em vez de roughs grossos e ausência de árvores. Mas então, apenas um jogador estava acima do par — Billy Horschel com 73.

Schauffele pelo menos estendeu sua sequência surpreendente em East Lake, mesmo com o redesenho. Ele perdeu muito terreno nos últimos nove buracos, mas seu 70 foi a 26ª vez em 29 rodadas que ele ficou abaixo do par. Ele nunca atirou acima do par.

Isso não foi bom o suficiente para acompanhar Scheffler.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.