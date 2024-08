Scottie Scheffler faz birra no curso, ‘What The F *** ?!’

Scottie Scheffler perdeu a calma no campo de golfe na sexta-feira – tendo um ataque de raiva cheio de bomba F que foi tão alto e animado que foi capturado ao vivo na TV.

Tudo aconteceu minutos atrás no BMW Championship do PGA Tour em Denver, Colorado. … quando o mundo é o nº. O jogador de golfe número 1 fez uma bagunça no buraco nº 1 de Castle Pines. 10.

No Par 4 de 553 jardas, Scheffler acertou sua segunda tacada direto na água… e quando errou em seu próximo golpe, não conseguiu esconder sua frustração.

Confira a filmagem da transmissão do evento, Scottie perguntou repetidamente como foi possível que sua bola não tenha caído no gramado. Então ele gritou: “que porra é essa?!”

As coisas não melhoraram muito quando ele chegou perto do buraco, pois precisou de mais três tacadas para finalmente colocar a bola no copo. Ele finalmente acertou um double bogey.

De alguma forma, porém, ele conseguiu se livrar de tudo e terminar a rodada com 72 – colocando-o empatado em 29º lugar no momento.

Scheffler não foi a única estrela a ter um colapso na sexta-feira – Rory McIlroy também foi visto tendo uma explosão após uma viagem ruim.

-1000 para o maior lançamento de clube provisório de todos os tempos 😂 pic.twitter.com/6v3o1nn8a6 – Golfbet (@Golfbet) 23 de agosto de 2024

@Golfbet

As câmeras de transmissão o flagraram jogando seu motorista na água após a tacada errada – mas, felizmente para o jogador de golfe, ele conseguiu pescá-lo momentos depois.