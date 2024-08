Scottie Scheffler ganha ouro olímpico no golfe com 62 na rodada final

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, França — Scottie Scheffler foi um modelo de calma no domingo, quando fez a melhor rodada de encerramento de sua carreira. As duas horas finais foram sobre investidas e colapsos, puro teatro que terminou com a medalha de ouro olímpica apropriadamente colocada no pescoço do jogador número 1 do golfe.

Foi somente quando Scheffler subiu ao pódio, quando os últimos compassos do hino nacional foram ouvidos no Le Golf National, que ele perdeu o controle.

Com a medalha pendurada sob a mão direita, cruzada sobre o peito, Scheffler levantou o braço esquerdo para cobrir os soluços.

Lágrimas não são novidade para Scheffler. Seu último troféu trouxe à tona o que ele tinha de melhor.

O americano Scottie Scheffler, o jogador número 1 do golfe, acrescentou uma medalha de ouro à sua coleção de 2024 no domingo. Andrew Redington/Getty Images

Quatro tacadas atrás no início da rodada final, seis tacadas atrás no início dos últimos nove buracos, Scheffler fez birdie em cinco dos seis buracos na reta final e igualou o recorde do campo com 62, 9 abaixo do par, para uma vitória de uma tacada sobre Tommy Fleetwood.

“Foi uma semana longa. Foi uma semana desafiadora. Joguei um ótimo golfe hoje e estou orgulhoso de voltar para casa com uma medalha”, disse Scheffler. “Esses caras jogaram um golfe tremendo e acho que todos nós deveríamos estar orgulhosos do golfe que jogamos esta semana.”

Foi um espetáculo, a melhor das três competições masculinas desde que o golfe retornou ao programa olímpico em 2016, diante de 30.000 espectadores que receberam o dinheiro investido.

A notável onda de Scheffler, que fez 29 no back nine. O jogo implacável de Fleetwood (66) e Hideki Matsuyama, que teve chances de birdie nos seis buracos finais e teve que se contentar com pares para um 65 para ganhar o bronze.

E houve um colapso impressionante de Jon Rahm, que viu uma vantagem de quatro tacadas desaparecer em dois buracos e suas esperanças desaparecerem com um duplo bogey; de Rory McIlroy, uma tacada atrás até acertar o wedge na água; e de Xander Schauffele, o campeão do PGA e do British Open, que teve a chance de ganhar outro ouro até jogar uma sequência de quatro buracos em 4 acima do par.

Não podemos deixar de mencionar Victor Perez, da França, que deu a tacada inicial na quinta-feira e chegou a uma tacada de uma medalha no domingo. Ele deve saber a letra de “La Marseillaise”, se ainda não sabia. Os fãs fizeram serenatas para ele em quase todos os tees.

Todos eles tiveram uma chance durante esse emocionante back nine.

No final, foi Scheffler — é claro — dando a melhor performance do seu melhor ano. Já seis vezes vencedor no PGA Tour este ano, incluindo seu segundo título Masters, Scheffler adicionou ouro olímpico a uma temporada surpreendente com uma rodada que manteve a multidão lotada na ponta para uma conclusão selvagem.

Ele estabeleceu um recorde olímpico de 72 buracos, com 19 abaixo do par (265).

Scheffler se torna o segundo americano consecutivo a ganhar ouro no golfe masculino, seguindo Schauffele nos Jogos de Tóquio.

O único problema foi Scheffler vencer no campo de treino, mentalmente exausto enquanto se preparava para um playoff que não aconteceu quando Fleetwood errou o green 18 bem para a esquerda e seu arremesso de 100 pés passou perto do buraco.

Tudo estava tão confuso que Scheffler nem sabia onde estava.

“Vi que Rahm tinha chegado a 20 abaixo do par, então mudei um pouco minha mentalidade para realmente tentar fazer o meu melhor para subir na classificação, e chegou um momento em que eu nem sabia se estava na disputa ou não”, disse Scheffler.

“Eu apenas tentei fazer o meu melhor para fazer alguns birdies e começar a subir e talvez ganhar uma medalha ou algo assim, só porque Jon é um ótimo jogador.”

Quando ele finalmente deu uma olhada na tabela de classificação atrás do 16º green, Scheffler estava no fairway no par-4 15º e acertou o wedge a um pé. Isso o deixou a um. Então veio sua tacada de saída a 8 pés para birdie no par-3 17º. E o vencedor acabou sendo um ferro 8 que ele arrancou do rough a 18 pés para um quarto birdie consecutivo e sua primeira liderança da semana.

“Ele vem acumulando troféus a torto e a direito, e continua se afastando do que é o bando de pessoas que o perseguem no mundo”, disse Schauffele. “Quando tiro meu chapéu competitivo e coloco meu chapéu de patriota dos EUA, fico muito feliz por termos ganhado outra medalha de ouro.”

Rahm perdeu uma tacada de par sem importância no buraco final para um 39 no back nine, ficando a duas tacadas de ganhar o bronze, quatro tacadas atrás de Scheffler.

“Não só sinto que me decepcionei, mas também que não conseguir fazer isso por toda a Espanha é muito mais doloroso do que eu gostaria”, disse Rahm.

“Acho que ao perder hoje, estou tendo uma apreciação muito mais profunda do que este torneio significa para mim do que se eu tivesse ganhado qualquer medalha”, disse ele. “Estou sentindo o gosto do quanto isso realmente importou. Fiquei muito honrado em representar a Espanha em muitos, muitos eventos diferentes, e não conseguir fazer este aqui dói bastante.”

McIlroy, que encerrou seu 10º ano consecutivo sem um major, entrou na mistura quando começou os últimos nove com cinco birdies consecutivos. Ele estava um atrás da liderança, no meio do 15º fairway com uma cunha na mão.

“Perdi meu lugar por quase 3 ou 4 metros e isso acabou me custando uma medalha”, disse ele.

Mas ele saiu com uma apreciação mais profunda das Olimpíadas, especialmente nos três anos de aumento do prêmio em dinheiro para afastar a liga rival LIV Golf, financiada por ricos sauditas.

“Eu ainda acho que a Ryder Cup é o melhor torneio que temos em nosso jogo, competição pura, e acho que este tem o potencial de estar lá em cima”, disse McIlroy. “Eu acho que com o quanto o jogo de golfe é um show de m— agora e você pensa sobre os dois torneios que podem ser a forma mais pura de competição em nosso esporte, nós não jogamos por dinheiro nele.”

“Isso diz muito sobre o que é importante nos esportes”, ele disse. “Acho que cada jogador desta semana teve uma experiência incrível.”

Isso começa com Scheffler, que mostrou pura genialidade com sua melhor pontuação do ano, um 62 que igualou a melhor rodada de fechamento de sua carreira. Ele abriu com três birdies consecutivos para colocar seu nome no tabuleiro. Ele teve um par de birdies de 12 pés no início do back nine.

E então Scheffler começou a voar até subir no pódio e soluçar. Ele ganhou o The Players Championship com uma recuperação de cinco tacadas em março, outro título Masters em abril e quatro eventos de assinatura no PGA Tour contra os campos mais fortes.

E agora uma medalha de ouro olímpica.

“Foi muito emocionante estar lá no palco enquanto a bandeira era hasteada e sentado ali cantando o hino nacional”, ele disse. “Esse é definitivamente um que vou lembrar por muito tempo.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.