Scottie Scheffler reivindica bônus de US$ 8 milhões para “negócios” da Comcast Business Tour

Scottie Scheffler ganhou um bônus de US$ 8 milhões ao terminar em primeiro lugar no Comcast Business Tour Top 10 da temporada regular da FedEx Cup do PGA Tour de 2024.

É o segundo lugar em três anos para o número 1 do mundo, de 28 anos, que venceu seis vezes no circuito nesta temporada antes de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris.

“Foi um ano incrível para mim, tanto dentro quanto fora do campo, então terminar a temporada regular ganhando o primeiro lugar no Comcast Business Tour Top 10 é uma honra”, disse Scheffler. “Todo ano, tento me apresentar e competir da melhor forma possível, então este prêmio realmente representa o trabalho duro feito ao longo da temporada com o apoio da minha família e equipe.”

Xander Schauffele terminou em segundo e ganhou um bônus de $ 6 milhões após reivindicar suas duas primeiras grandes vitórias no PGA Championship e no The Open. Rory McIlroy ($ 4,8 milhões) ficou em terceiro, com Collin Morikawa ($ 4,4 milhões) e Wyndham Clark ($ 4 milhões) completando os cinco primeiros.

As seis vitórias de Scheffler incluíram quatro eventos de assinatura e sua segunda vitória de grand slam no The Masters. Ele foi o primeiro golfista a vencer seis ou mais torneios em uma temporada desde Tiger Woods em 2009.

“A temporada de Scottie Scheffler tem sido nada menos que incrível — incluindo uma vitória histórica consecutiva no The Players Championship e agora ganhando o Comcast Business Tour Top 10”, disse Eileen Diskin, diretora de marketing da Comcast Business. “Estamos animados para vê-lo no topo do Leaderboard novamente, junto com todos os atletas de elite que ganharam suas posições este ano.”