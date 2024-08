Seahawks adquirem linebacker Trevis Gipson em troca com Jaguars

O Seattle Seahawks reforçou sua profundidade de ponta ao adquirir o linebacker externo Trevis Gipson em uma troca com o Jacksonville Jaguars, anunciou a equipe na segunda-feira.

A mudança ocorre após a lesão no joelho de Uchenna Nwosu, o melhor edge rusher de Seattle, que se machucou na primeira jogada da final da pré-temporada no sábado contra o Cleveland Browns.

Seattle está enviando uma escolha de sexta rodada de 2025 para Jacksonville, disse uma fonte a Michael DiRocco, da ESPN. A troca não é condicional, disse uma fonte à ESPN.

Gipson, 27, tem 11 sacks em 48 jogos na carreira ao longo de quatro temporadas, incluindo sete em 2021 com o Chicago Bears. Os Jaguars o contrataram em março para um acordo de um ano, US$ 1,3 milhão, que incluía apenas US$ 42.500 garantidos.

O joelho esquerdo de Nwosu foi atingido em um bloqueio baixo pelo guarda do Browns Wyatt Teller, e ele correu para fora do campo, passou vários minutos na tenda de lesões e então recebeu uma compressa de gelo ao redor do joelho. O técnico Mike Macdonald disse após o jogo que Nwosu passaria por testes no domingo para determinar a gravidade da lesão.

Além de possivelmente não ter Nwosu por pelo menos os primeiros quatro jogos se ele começar a temporada na reserva de lesionados, os Seahawks se separaram de outro linebacker externo quando negociaram Darrell Taylor com o Chicago Bears na sexta-feira por uma escolha de sexta rodada de 2025.

Os Jaguars esperavam que Gipson fosse um pass rusher reserva atrás de Josh Hines-Allen, Travon Walker e Arik Armstead, mas o desenvolvimento do novato Myles Cole, escolha de sétima rodada, e do veterano DJ Coleman, do segundo ano, deu aos Jaguars alguma flexibilidade.

“Quando você tem bons jogadores e outros times têm necessidades, você obviamente vai ouvir”, disse o técnico do Jaguars, Doug Pederson, na segunda-feira. “Trevis fez um trabalho excelente para nós e acho que é uma boa situação para ele. É uma boa situação para o time para o qual ele vai e a compensação para nós. É um ganha-ganha. Isso lhe dá uma oportunidade de jogar e desejamos a ele nada além do melhor.”

Gipson foi uma escolha de quinta rodada dos Bears em 2020 e passou a última temporada com o Tennessee Titans.