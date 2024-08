Seahawks ‘indo atrás’ enquanto várias brigas acontecem no acampamento

RENTON, Washington — Pelo menos cinco brigas aconteceram no treino do Seattle Seahawks na quarta-feira, incluindo uma em que o wide receiver DK Metcalf acertou um capacete no cornerback Tre Brown.

No que foi o treino de treinamento mais agitado dos Seahawks na memória recente, a briga continuou mesmo depois que o novo técnico Mike Macdonald interrompeu brevemente a ação para falar com a equipe.

“Estamos indo atrás disso”, disse Macdonald depois, ao aparecer na NFL Network. “Estou orgulhoso de como respondemos hoje. Saímos e estávamos prontos para treinar. Não sei quais são os números, mas estivemos aqui, não sei, 14 dos últimos 16 dias. Acho que estamos cansados ​​de ir um contra o outro, mas os caras estão animados. Tivemos um ótimo treino e estamos animados para sábado.”

É quando o Seahawks abre a pré-temporada contra o Los Angeles Chargers no SoFi Stadium.

A briga de quarta-feira começou quando Brown e o wideout Jake Bobo se enfrentaram no final de uma jogada em 11 contra 11 e trocaram golpes. Brown acertou um logo depois que o capacete de Bobo saiu, sangrando o nariz do recebedor.

Poucos minutos depois, enquanto um preparador físico cuidava de Bobo na lateral do campo, o tight end Pharaoh Brown e o linebacker Tyrel Dodson brigam depois que Brown se irritou com o golpe forte que Dodson desferiu em Ken Walker III quando o running back cruzava a linha do gol.

No final de uma jogada subsequente, logo depois, Brown e Metcalf foram um atrás do outro na end zone. Enquanto os companheiros de equipe tentavam separá-los, Metcalf agarrou o capacete de Brown e o balançou contra ele, atingindo o safety K’Von Wallace. O capacete de Brown estava equipado com um Guardian Cap.

Macdonald então cortou a música e pausou o treino, reunindo a equipe ao seu redor.

A luta continuou com o wide receiver Dee Eskridge e o cornerback Carlton Johnson se enfrentando mais tarde no mesmo período de 11 contra 11.

Poucos minutos depois, enquanto os jogadores de linha ofensiva e defensiva se enfrentavam em um mano a mano, o edge rusher Derick Hall se irritou com um empurrão tardio do armador Christian Haynes, o que levou a uma briga entre os lados que resultou na expulsão de ambos os jogadores do treino.

Macdonald foi questionado na NFL Network sobre qual é o limite quando se trata de brigas nos treinos.

“Estamos bem na linha agora, e acho que os caras percebem isso”, ele disse. “‘Ei, vamos cuidar uns dos outros.’

“Definitivamente não queremos pessoas brigando aqui e coisas assim, especialmente contra nossos próprios companheiros de equipe. DK deu uma ótima mensagem no final do treino, apenas colocando tudo em perspectiva. Os caras terminaram do jeito certo. Orgulhosos dos nossos caras.”