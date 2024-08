Sean McVay ‘não está preocupado’ com o tendão de Matthew Stafford

LOS ANGELES — O técnico do Rams, Sean McVay, disse que não tem certeza se Matthew Stafford treinará na segunda-feira, mas observou que “não está preocupado” com o quarterback perder tempo por causa de uma tensão no tendão da coxa.

Stafford deixou o treino conjunto dos Rams com o Dallas Cowboys na semana passada e não participou da corrida da equipe no dia seguinte como precaução.

“Não estou preocupado”, disse McVay. “Não estou. … Você quer que ele consiga fazer o trabalho? Claro, mas não estou preocupado com base no que entendo que é a tensão e estou errando no lado seguro da cautela para esta semana, se é isso que acabamos tendo que fazer.”

Durante a segunda metade do treino conjunto na quarta-feira e durante a corrida na quinta-feira, o quarterback reserva Jimmy Garoppolo fez as repetições no lugar de Stafford.

Garoppolo, que assinou com os Rams em março, está suspenso dos dois primeiros jogos da temporada por violar a política de substâncias que melhoram o desempenho da NFL.

“Ele pode lançar e fazer algumas dessas coisas, no que diz respeito a apenas alguns movimentos, se estiver se sentindo bem… Então ainda não decidimos isso”, disse McVay. “Mas a flecha está apontando para cima e ele está se sentindo bem em relação à tensão no tendão da semana passada.”

Em 15 jogos na temporada passada, Stafford completou 62,6% de seus passes para 3.965 jardas, com 24 touchdowns e 11 interceptações.