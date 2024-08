Sean O’Malley ‘pode ir gritar’ com Umar Nurmagomedov só para deixar Conor McGregor ‘com inveja’

Sean O’Malley tinha grande interesse no evento principal do UFC Abu Dhabi porque o vencedor poderia se tornar o próximo desafiante ao título peso galo.

No final, Umar Nurmagomedov conquistou uma impressionante vitória por decisão unânime sobre Cory Sandhagen para saltar para perto do topo da divisão e potencialmente solidificar sua posição como o desafiante nº 1. O’Malley deu crédito a Nurmagomedov por um trabalho bem feito, especialmente sabendo o quanto ele respeitava Sandhagen como lutador.

“Parecia com [Umar] venceu, mas, novamente, foi uma luta muito acirrada”, disse O’Malley em seu canal no YouTube. “Cory é, na minha opinião, um dos melhores caras peso por peso do mundo, então para Umar ser classificado como o número 10, o que muitos caras não lutariam com ele, então não estou surpreso que ele não tenha tido tantas lutas de alto nível até agora ou pelo menos oponentes populares de alto nível. Ninguém no UFC queria lutar com esse cara.

“Desempenho incrível dos dois caras, realmente. Cory fez um ótimo trabalho anulando as quedas ofensivas e o wrestling de Umar. A trocação foi bem próxima. Umar parecia ter acertado golpes mais fortes. Esse é o nível mais alto de luta que se pode chegar.”

A vitória de Nurmagomedov, juntamente com sua crescente popularidade, pode consolidá-lo como o oponente perfeito para enfrentar O’Malley — supondo que ele vença Merab Dvalishvili em sua próxima defesa de título no UFC 306 em setembro.

O’Malley definitivamente percebeu, mas revelou que pode haver um motivo ainda maior para procurar e destruir Nurmagomedov em uma luta pelo título: isso deixaria Conor McGregor louco.

“Eu contra Umar agora?” O’Malley disse. “Hash tag ‘veremos LOL.’ [Deiveson Figueiredo] me chamou, Ilia [Topuria] e Max [Holloway] vão lutar em breve. O invicto Umar 18-0 contra o invicto ‘Suga Show’ 19-0, vencer um daguestão? Eu não me importaria com isso.

“Seria uma ótima maneira de chegar no Conor. Imagine o quão ciumento ele ficaria? Eu poderia acabar com o Umar só por esse motivo. Pode ser uma potencial luta enorme.”

Claro, McGregor tem uma longa história com aquela família de lutadores do Daguestão, depois que ele se envolveu em uma rivalidade feroz com Khabib Nurmagomedov antes de cair para ele com um mata-leão em 2018. Mesmo depois que a luta terminou, Nurmagomedov acabou pulando a grade para ir atrás de um dos treinadores de McGregor e uma briga selvagem começou dentro do octógono antes que a segurança pudesse intervir.

Enquanto Khabib está aposentado há muito tempo, sem planos de retornar, seus amigos mais próximos e familiares continuaram o legado que seu falecido pai Abdulmanap Nurmagomedov começou. Islam Makhachev reina como campeão peso leve do UFC, Usman Nurmagomedov serve como rei peso leve no Bellator e agora Umar pode ser o próximo Nurmagomedov destinado à grandeza.

Enquanto isso, O’Malley recentemente apontou McGregor como uma possível luta que ele gostaria de fazer depois que seu antigo ídolo de repente se tornou seu rival após algumas trocas de farpas desagradáveis ​​por meio de entrevistas e redes sociais.

Conseguir uma vitória sobre um membro do clã Nurmagomedov — algo que McGregor nunca foi capaz de fazer — pode ser a maneira de O’Malley chamar sua atenção.

Dito isso, o sempre colorido campeão peso galo não consegue perder de vista o que realmente o espera.

O’Malley elogiou Dvalishvili como um competidor digno que merece toda a sua atenção, mas depois de outra vitória, Nurmagomedov pode ser o oponente ideal.

“Tenho que passar por Merab em seguida, obviamente”, disse O’Malley. “Todos nós sabemos o quão perigoso Merab é. O cara tem uma sequência de nove vitórias. Ele venceu tipo cinco ex-campeões. O cara é o mais legítimo possível.

“Eu só acredito que vou apagar as luzes dele e ir para o próximo para que Umar possa ser o próximo. Mas o mesmo aconteceu antes de eu lutar com Chito [Vera]eu não conseguia escolher. Merab é o próximo? Merab é o próximo? Eu tinha que descobrir Chito primeiro, o que eu fiz muito facilmente, alguns diriam. Eu tenho que sair, tirar Merab e vamos ver o que o ‘Suga Show’ tem a seguir.”