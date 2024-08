Sean O’Malley quer roubar as manchetes de Canelo Alvarez com ‘nocaute viral’ no UFC 306

Sean O’Malley acredita que roubará as manchetes de Canelo Alvarez após suas respectivas batalhas em 14 de setembro.

O’Malley defende seu título peso galo contra Merab Dvalishvili no evento principal do UFC 306 no Sphere em Las Vegas, enquanto Alvarez enfrenta Edgar Berlanga em seu próprio card do Dia da Independência do México, na T-Mobile Arena.

Embora haja muita ênfase no confronto direto entre o UFC e uma das grandes estrelas do boxe, O’Malley vê isso como um desafio divertido — e planeja deixar seu desempenho fazer sucesso ao longo da semana que vem.

“Eu digo isso em todas as lutas, e provavelmente continuarei dizendo, mas estou muito animado para essa luta”, disse O’Malley em seu canal no YouTube. “Eu não estava realmente animado para a [Aljamain Sterling] luta, eu estava estressado pra caramba com aquela luta — só por causa da minha costela, meu treinamento não foi dos melhores, foi bom pelo que tínhamos.

“Essa luta, eu me sinto bem pra caralho. Eu sinto que amo esse confronto, ele tem uma sequência de 10 vitórias, é uma grande luta, no Sphere, em competição com boxe.

“Não sei, isso acrescenta uma pequena camada de… quando se trata de domingo, segunda, terça, quarta, de quem eles estão falando? Eles estão falando de Canelo? Eles estão falando da luta de boxe? Ou eles estão falando da performance absolutamente dominante, linda, magistral e de classe alta que eu fiz em Merab — e o nocaute viral que veio com isso? Ou eles estão falando de uma luta de boxe de 36 minutos de Canelo que foi meio fogo?”

O’Malley derrotou Sterling no segundo round no UFC 292 em agosto de 2023 para ganhar o cinturão, e fez uma apresentação espetacular em sua primeira defesa de título contra o extremamente durável Marlon Vera no UFC 299 em março.

Depois de derrotar o ex-campeão Henry Cejudo no UFC 298 em fevereiro, Dvalishvili finalmente terá sua chance pelo ouro do UFC pela primeira vez em um dos eventos mais promovidos do UFC no Sphere — um local onde o CEO do UFC, Dana White, diz que ele irá apenas uma vez.

O’Malley está pronto para o adversário e os holofotes.

“É isso que me anima, como a competição de quem eles estão falando domingo, segunda, terça”, disse O’Malley. “Quem roubou as manchetes? [It’ll be] meu.

“Cinco semanas depois, é uma loucura.”