Sean O’Malley revela que tem objetivos maiores no UFC do que apenas ser um astro como o “idiota” Conor McGregor

Sean O’Malley não gosta muito de Conor McGregor ultimamente, mas ele entende completamente que o ex-campeão de duas divisões do UFC é a maior estrela da história do esporte.

O’Malley falou sobre McGregor enquanto ele continua se preparando para defender seu título peso galo no evento principal do UFC 306, em 14 de setembro, no Sphere, em Las Vegas, contra o desafiante número 1, Merab Dvalishvili.

Em uma entrevista à ESPN, O’Malley, que nocauteou o companheiro de equipe de Dvalishvili, Aljamain Sterling, no UFC 292 em agosto de 2023 para ganhar o título, foi questionado sobre o quão perto ele está de se tornar o rosto do UFC. O extravagante peso-galo diz que é difícil avaliar com um modelo pay-per-view repleto de streaming ilegal, mas para ele, ele vê um caminho para chegar lá se o roteiro que ele traçou em sua cabeça realmente acontecer.

“Agora é Conor McGregor, 100 por cento”, disse O’Malley. “Ele é um idiota, mas é a verdade. Para eu chegar lá, preciso ir lá e nocautear Merab, vou até [145 pounds]Eu venci Ilia [Topuria]eu venci o Max [Holloway]Eu venci Umar [Nurmagomedov]Estou a três lutas de ser um dos maiores de todos os tempos, um dos mais emocionantes de todos os tempos. Há [a] diferença.

“Ninguém acha que Conor é o maior lutador de todos os tempos. Faltavam-lhe habilidades, faltavam-lhe defesas de título, mas em termos de entretenimento, ele é o melhor do mundo. Em termos de entretenimento, ele foi o melhor.”

O’Malley defendeu com sucesso seu título com uma performance estelar em uma vitória por decisão desequilibrada contra o rival de longa data Marlon Vera para se vingar do único homem a derrotá-lo em uma luta de MMA. Essa apresentação de 25 minutos abriu muitos olhos para o teto, talvez subestimado, que a comunidade do MMA colocou nele durante sua construção para o título.

Embora ser a maior estrela do UFC seja uma conquista — ainda que lucrativa — O’Malley diz que busca mais: a combinação de estrelato e grandeza histórica.

“O maior lutador de todos os tempos, Jon Jones, Khabib [Nurmagomedov]islamismo [Makhachev], [all] lá em cima”, explicou O’Malley. “Quero ser os dois. Quero ser um dos maiores de todos os tempos e um dos mais divertidos de todos os tempos. Esse é meu objetivo.”