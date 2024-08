Sean Strickland bate palmas no MGK, você bebe sangue e usa uma bolsa!

Metralhadora Kelly sabia Sean Strickland não estava disposto a “calar a boca”, e o lutador do UFC provou que estava certo na terça-feira … atirando de volta ao músico com uma postagem selvagem nas redes sociais.

O ex-campeão dos médios ficou sabendo dos comentários do roqueiro/rapper de Cleveland no episódio do podcast “Impaulsive” lançado na terça-feira… e apesar de MGK dizer à figura controversa para chutar pedras, ele não está pronto para sair da rivalidade ainda.