Sean Strickland compartilha sua ‘opinião impopular’ sobre Israel Adesanya: ‘Izzy não é tão bom assim’

Israel Adesanya é amplamente considerado um dos melhores pesos médios da história do UFC, mas não espere que o ex-oponente Sean Strickland assine alguma petição para mantê-lo na lista.

No último sábado, Adesanya sofreu uma segunda derrota consecutiva pela primeira vez em sua carreira no MMA quando caiu por finalização com mata-leão para Dricus du Plessis no evento principal do UFC 305. Essa luta aconteceu quase um ano depois de Strickland dominar Adesanya em cinco rounds para reivindicar o título dos médios em uma reviravolta impressionante.

Apesar dessas perdas, Adesanya ainda é um ex-campeão altamente reverenciado, mas Strickland simplesmente não entende o hype em torno de “The Last Stylebender”.

“Eu tenho uma opinião impopular, vocês não vão gostar. Eu só não acho que Izzy seja tão boa assim”, disse Strickland no Verso Nós podcast. “Então deixe-me dizer o porquê. Tipo, entrando em [UFC 293]Eu fico tipo, ‘Eu vou te dar uma surra. Você assiste anime, você é péssimo, eu vou te foder.’ Todo mundo fica tipo, ‘Por que você diria isso sobre Izzy?’

“Quando ele lutou contra Kelvin [Gastelum]Eu acho que o Kelvin é uma porcaria. Todo mundo fica tipo, ‘Izzy é isso e aquilo.’ Eu já lutei com o Kelvin tantas vezes, que eu fico tipo, você meio que teve uma luta acirrada com o Kelvin — tipo, você não é tão f*dido assim. Você lutou f*dido [Paulo] Costa. Costa estava morrendo de medo de você. Você soprou nele, p*rra, e ele dormiu. Izzy não é tão bom assim.”

Strickland disse que passou um tempo significativo treinando com Gastelum quando ambos os lutadores trabalhavam no sul da Califórnia e, finalmente, esclareceu seus sentimentos em relação ao TUF 17 ganhador.

“Eu amo Kelvin. Kelvin é um cara decente”, disse Strickland. “Quando digo que você não é tão bom, estou falando de 90 por cento dos [UFC] lista. Estou falando dos 10 por cento dos caras mais elitistas, é disso que estou falando e você não está nisso.

“Quando [Adesanya] lutei com Kelvin, eu fiquei tipo, ‘Você deixou Kelvin ter uma luta tão acirrada com você?’ Se eu lutasse com Kelvin, Kelvin nem me tocaria. Seria uma daquelas lutas em que você fica tipo, ‘Eu só quero que essa coisa acabe, p*rra.’”

Strickland claramente não se via como um azarão na luta contra Adesanya e provou isso com uma vitória por decisão desequilibrada.

Ele teve um sentimento semelhante sobre Adesanya antes do confronto contra du Plessis no UFC 305, depois de assistir a algumas imagens de treinamento de seu acampamento na Nova Zelândia.

“Eu assisti ao destaque do treinamento dele e Dan Hooker, de quem eu gosto, está apenas f*dendo rag-dolling ele no chão,” Strickland disse. “Rag-dolling ele. Dan, ele é um selvagem, mas eu vou te fumar no wrestling e vou te fumar no wrestling por cinco rounds.

“O fato de você pegar esse maldito peso médio, campeão mundial, e ficar dando uma surra nele em todos os lugares.”

Embora sua opinião sobre Adesanya como lutador claramente nunca tenha sido muito boa, Strickland também acredita que pode ter alterado seu futuro ao derrotá-lo de forma tão decisiva em setembro de 2023.

A luta aconteceu alguns meses depois de Adesanya finalmente derrotar seu maior rival, Alex Pereira, e Adesanya acabou tendo Strickland como oponente, principalmente porque du Plessis estava se recuperando de uma lesão após uma vitória sobre Robert Whittaker em julho.

Adesanya era o favorito absoluto, mas Strickland o derrotou por 25 minutos.

Strickland não consegue deixar de se perguntar se isso teve algum papel na eventual queda de Adesanya contra du Plessis no UFC 305.

“Acho que eu fodi com o Izzy quando ele perdeu para mim”, disse Strickland. “Acho que isso f*deu a cabeça dele um pouco. Ele ficou tipo, ‘Esse lixo branco filho da p*rra sem metade da perna vem e anda por mim sem lutar.’ Acho que isso f*deu com ele. Acho que isso f*deu com ele bastante. Não só isso, mas eu fiz isso de uma forma tão insultuosa. Tipo, eu estava tirando sarro da p*rra da vida dele.”