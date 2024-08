Sean Strickland duvida que Alex Pereira volte a lutar na categoria de 185 libras: ‘Felizmente para nós’

Sean Strickland não vê seu antigo oponente voltando para os médios.

Após a defesa bem-sucedida do título de Dricus du Plessis sobre Israel Adesanya no último sábado no UFC 305, o atual campeão dos meio-pesados ​​— e ex-campeão dos médios — Alex Pereira enviou um aviso a du Plessis, declarando que ele estava “caindo para 185 mais uma vez”.

Strickland, que foi nocauteado por Pereira no UFC 276 e deve ser o próximo oponente de du Plessis em uma revanche, não vê “Poatan” caindo novamente.

“A bunda grande do Alex não vai voltar para 185, cara”, Strickland disse à ESPN. “Como um peso meio-médio que subiu para 185, uma vez que você se acostuma com essa categoria de peso, a ideia de voltar para baixo parece f*dido miserável.

“Acho que Alex deveria lutar [du Plessis] aos 205 [pounds] qualquer dia da semana.”

Pereira tem sua próxima luta marcada, pois ele defenderá seu título contra Khalil Rountree na luta principal do UFC 307, em 5 de outubro, em Salt Lake City.

Quanto à opinião de Strickland sobre a tentativa de Pereira de voltar aos 185 libras, ele cita o corte final de Pereira para o peso médio — do qual ele pôde ver partes em primeira mão — como um grande obstáculo.

“Lembro-me de ver Alex em sua última luta [at 185 pounds] na sala dos fundos, e cara, ele parecia a porra da morte”, disse Strickland. “Tipo, quando ele foi o último [cut to] peso médio, eu fui lá para dizer oi para ele, e cara, ele parecia a porra da morte, tipo ao ponto em que eu fiquei tipo, ‘Cara, isso não é bom para você, cara. Vai lá.’

“Então eu acho que com 205 ele [fight du Plessis] num piscar de olhos, mas [185] cara, não consigo vê-lo fazendo isso. Felizmente para nós.”