Seattle Kraken assina extensão de sete anos com Matty Beniers

O Seattle Kraken assinou com o ala Matty Beniers uma extensão de sete anos na terça-feira, avaliada em pouco menos de US$ 50 milhões, o que garante uma peça fundamental para o futuro da franquia.

Beniers, 21, foi a primeira escolha de draft do Kraken, número 2 no geral, quando eles entraram na liga como um time de expansão em 2021. O pivô estreou no final daquela campanha inaugural após encerrar uma temporada de dois anos na Universidade de Michigan, aparecendo em 10 jogos da NHL com três gols e nove pontos. Beniers disparou ainda mais a partir daí em 2022-23, quando seus 24 gols e 57 pontos em 80 jogos renderam a Beniers um Troféu Calder como o melhor novato da liga.

Até o momento, Beniers, cujo acordo terá um valor médio anual de US$ 7,14 milhões, marcou 42 gols e marcou 103 pontos em 167 jogos pelo Seattle.

“Matty tem sido uma parte essencial do nosso time desde sua estreia na NHL, não apenas no gelo, mas em seu comprometimento com nossa comunidade e nossos fãs”, disse o gerente geral do Kraken, Ron Francis. “Assinar um novo contrato com Matty era uma das principais prioridades para nossa offseason, e estamos animados por isso. Estamos ansiosos para ver Matty dar os próximos passos como jogador e vê-lo contribuir para muitos outros momentos memoráveis ​​para nossa franquia.”

O investimento do Kraken em Beniers vem depois de uma segunda temporada na NHL que foi um passo atrás de seu eletrizante primeiro ano. Beniers conseguiu apenas 37 pontos em 77 jogos na temporada passada enquanto trabalhava para ajustar um jogo de 200 pés que ajudou a transformar o patinador de mentalidade defensiva em uma opção de bloqueio para Seattle no meio. O potencial de Beniers ser um jogador bidirecional genuíno daqui para frente – sem mencionar sua habilidade de criação de jogadas fora da corrida – é incentivo mais do que suficiente para Seattle recompensá-lo com um acordo de longo prazo agora, enquanto também aproveita o teto salarial crescente da NHL (que sobe em US$ 4,5 milhões para US$ 88 milhões na próxima temporada).

O contrato de Beniers não é tudo o que tem mantido Francis ocupado nesta offseason. Ele também fez a primeira mudança de treinador do Kraken, demitindo Dave Hakstol em abril e trazendo Dan Bylsma no mês seguinte como substituto. Aliviar Hakstol veio depois que o Kraken postou um recorde de 34-35-13 no ano passado, terminando em quinto na Divisão do Pacífico e não conseguindo chegar aos playoffs pela segunda vez em três anos. Parte do problema de Seattle na temporada passada foi a falta de consistência no ataque – uma força anterior que os levou a uma corrida de playoff de várias rodadas em 2022-23 – e o Kraken terminou em 18º no power play e 29º em gols marcados e porcentagem de arremessos.

Agora, Francis está apostando em Bylsma — e na evolução de jovens estrelas como Beniers — para colocar Seattle de volta na pós-temporada nesta primavera.